2020-05-23T18:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Маски и скидки: В Симферополе открылись торговые центры

КП-Крым посмотрела, как ТРЦ соблюдают масочный режим и прочие меры предосторожности [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму открылись торговые центры, но из-за угрозы коронавируса там действует масочный режимВ Крыму открылись торговые центры, но из-за угрозы коронавируса там действует масочный режимФото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму с 18 мая разрешили работу крупных торговых центров - при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора, введенных из-за угрозы коронавируса. В частности, нужно соблюдать масочный режим, регулярно дезинфицировать все контактные поверхности антисептиком, устанавливать дозаторы с антисептиками.

Фотограф КП-Крым заглянул в крупнейший торговый центр полуострова и посмотрел, как сейчас там обстоят дела.

Без масок не обслуживают Фото: Михаил ПАТЛИС

Без масок не обслуживаютФото: Михаил ПАТЛИС

Кафе в торговых центрах работают на вынос Фото: Михаил ПАТЛИС

Кафе в торговых центрах работают на выносФото: Михаил ПАТЛИС

Масками теперь торгуют все. Самый ходовой товар! Фото: Михаил ПАТЛИС

Масками теперь торгуют все. Самый ходовой товар!Фото: Михаил ПАТЛИС

Многие магазины устраивают распродажи Фото: Михаил ПАТЛИС

Многие магазины устраивают распродажиФото: Михаил ПАТЛИС

Продуктовые супермаркеты не прекращали работу. Но с прекращением всеобщего режима самоизоляции клиентов стало побольше Фото: Михаил ПАТЛИС

Продуктовые супермаркеты не прекращали работу. Но с прекращением всеобщего режима самоизоляции клиентов стало побольшеФото: Михаил ПАТЛИС

Коронавирус коронавирусом, а обновки к сезону нужны Фото: Михаил ПАТЛИС

Коронавирус коронавирусом, а обновки к сезону нужныФото: Михаил ПАТЛИС

Детей наконец выпустили из квартирного заточения Фото: Михаил ПАТЛИС

Детей наконец выпустили из квартирного заточенияФото: Михаил ПАТЛИС

Салоны красоты в ТРЦ тоже заработали. Парикмахеры больше похожи на врачей Фото: Михаил ПАТЛИС

Салоны красоты в ТРЦ тоже заработали. Парикмахеры больше похожи на врачейФото: Михаил ПАТЛИС

Люди ринулись за покупками Фото: Михаил ПАТЛИС

Люди ринулись за покупкамиФото: Михаил ПАТЛИС

Все поверхности приходится регулярно обрабатывать антисептиком Фото: Михаил ПАТЛИС

Все поверхности приходится регулярно обрабатывать антисептикомФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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