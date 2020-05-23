Маски и скидки: В Симферополе открылись торговые центры
В Крыму с 18 мая разрешили работу крупных торговых центров - при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора, введенных из-за угрозы коронавируса. В частности, нужно соблюдать масочный режим, регулярно дезинфицировать все контактные поверхности антисептиком, устанавливать дозаторы с антисептиками.
Фотограф КП-Крым заглянул в крупнейший торговый центр полуострова и посмотрел, как сейчас там обстоят дела.
Без масок не обслуживаютФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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