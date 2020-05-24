Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 мая 2020: Тестов делают вдвое больше

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

БОЛЬШЕ ТЕСТОВ

За последнюю неделю в Крыму резко выросло количество тестов на коронавирус. Если раньше их делали порядка 400-500 в сутки, то теперь - примерно 1200. Таким образом, показатель тестирования на 100 тысяч населения увеличился в 2,1 раза.

Работают 4 лаборатории: Крымская противочумная станция Роспотребнадзора, лаборатория ФМБА, а также две лаборатории Минздрава РК на базе детских больниц.

Начали брать анализы и коммерческие лаборатории, но пока услуга не слишком популярна. В сутки материал отбирают у 40-50 человек.

БОЛЬШЕ ПРИЕЗЖИХ

Несмотря ни на что, люди массово едут в Крым. Так, за прошедшие сутки более 2,5 тысяч автомобилей проехали на полуостров, а 75 получили отказы: полиция, которая дежурит на Крымском мосту, сочла, что причины для въезда на полуостров у граждан нет. Выехали из Крыма более 3 тысяч авто.

Всем приезжим по-прежнему нужно быть под наблюдением медиков в течение 14 дней и сдать анализы на коронавирус. Если у вас есть жилье в Крыму, то изолироваться вам придется там, а если квадратных метров нет, то вас отправят в обсерватор.