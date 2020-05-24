На стройплощадке под Симферополем коронавирусом заболели 11 работников

Кажется, коронавирус в Крыму пока не думает сдавать свои позиции. За минувший день в Республике выявили 14 новых заболевших этой злосчастной инфекцией.

Из 14 человек 12 случаев зафиксировано в Симферополе и районе, а еще два заболевших — жители Ялты.

- В одном случае из Симферополя больная обратилась в поликлинику с симптомами ОРВИ, была госпитализирована, а после подтверждения коронавируса ее перевели в 7 городсую больницу. Таким же образом были госпитализированы два человека в Ялте: они обратились с ОРВИ, были протестированы на коронавирус, а после — госпитализированы в городскую инфекционную больницу, - рассказала глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Вчера в Симферополе появился новый серьезный очаг коронавируса — в одном из строительных городков Симферопольского района. Там заболели сразу 11 человек.

- Проведен весь комплекс необходимых мероприятий. Из госпитализированных 10 человек вообще не имеют никаких клинических проявлений инфекции. У одного человека есть симптомы. Все они госпитализированы в 7-ую городскую больницу. Принято решение приостановить деятельность предприятия — сейчас там работают медработники, чтобы выявить весь список контактов работников предприятия, - дополнила Наталья Пеньковская.

За последние сутки в Крыму на короновирус протестировали 1346 человек. Крым достиг показателя 73 теста на 100 тысяч населения, притом что нормативные показатели — 70 тестов на 100 тысяч населения. Таким образом РК даже перевыполнил планов по тестам на коронавирус.

Итого в Крыму за все время коронавирусом заболели 340 человек.