2020-05-24T16:28:24+03:00
Происшествия

Полицейские сняли с авиарейса «Симферополь-Москва» пьяного дебошира

Ранее судимый пассажир оскорблял экипаж авиалайнера и требовал посадить его в «бизнес-классе»
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Пассажира поместили в комнату для задержанных в аэропорту.Пассажира поместили в комнату для задержанных в аэропорту.
Изменить размер текста:

Пьяного пассажира авиарейса «Симферополь-Москва» сняли с самолета за дебош и арестовали.

Житель города Дубна Московской области 31 года отроду напился перед посадкой на рейс в Симферополе. Во время посадки на борт потребовал разместить его в «бизнес-классе», хотя билет у него был на другие места.

Мужчине, естественно отказали, после чего пассажир предложил на месте «доплатить» за места в бизнес-классе, ругался матом и оскорблял экипаж самолета. Бортпроводник вызвал полицию.

- Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пьяного дебошира привлекли к к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ – материалы дела уже направили в суд. Кроме того, следственные органы проводят проверку по по признакам преступления, предусмотренного уже ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. «в» ст. 213 УК РФ»/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму поймана банда мошенников, отмывших миллиард рублей
Фермеры уничтожили тракторами цветущие маковые поля Крыма
Работники нескольких больниц Крыма остались без президентских выплат
В Керчи ветеран ВОВ не получила положенные выплаты ко Дню Победы
На что могут рассчитывать предприниматели Крыма из-за пандемии коронавируса
Крымчане могут обратиться в Прокуратуру по вопросам коронавирусной инфекции
Появилось видео изувеченного рыбаками дельфина в Черном море
Севастопольским старшеклассникам предложили поступить во львовские вузы
В Крыму открыт научно-практический центр по исследованию коронавируса
Крым и Севастополь занимают последние места по коронавирусу на Юге России
Владельцу «Тайгана» продлили домашний арест
На Украине хотят посадить в тюрьму судью из Крыма за работу на Россию
Под Судаком из воды вытащили утонувшего подводного охотника
Кладбище животных: Алуштинскую набережную украсили чучелами лисы, барсука и кабана
Охраннику из Симферополя грозит два года тюрьмы за кражу из школы