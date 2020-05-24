Полицейские сняли с авиарейса «Симферополь-Москва» пьяного дебошира

Пьяного пассажира авиарейса «Симферополь-Москва» сняли с самолета за дебош и арестовали.

Житель города Дубна Московской области 31 года отроду напился перед посадкой на рейс в Симферополе. Во время посадки на борт потребовал разместить его в «бизнес-классе», хотя билет у него был на другие места.

Мужчине, естественно отказали, после чего пассажир предложил на месте «доплатить» за места в бизнес-классе, ругался матом и оскорблял экипаж самолета. Бортпроводник вызвал полицию.

- Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских. Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пьяного дебошира привлекли к к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ – материалы дела уже направили в суд. Кроме того, следственные органы проводят проверку по по признакам преступления, предусмотренного уже ст. 319 УК РФ и ч. 1 п. «в» ст. 213 УК РФ»/