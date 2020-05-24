2020-05-24T18:32:35+03:00
Общество

«Красное море»: Сотни крымчан отправились к маковому полю под Севастополем сделать селфи

Фотографироваться в поле приезжают девушки, влюбленные парочки и даже целые семьи [ФОТО]
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Маки стали настоящей отдушиной для жителей Крыма после карантина.Маки стали настоящей отдушиной для жителей Крыма после карантина.Фото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В Крыму уже почти неделю как фактически отменили режим самоизоляции для большинства граждан. Изголодавшиеся по природе жители полуострова отправились на свежий воздух, чтобы сделать несколько фотографий и обновить аватары в своих социальных сетях. Тем более что хорошая погода способствует.

Красное на фоне красного. Фото: Михаил ПАТЛИС

Красное на фоне красного.Фото: Михаил ПАТЛИС

На этих выходных сотни крымчан и севастопольцев отправились в район села Терновка под Севастополем. Там сейчас можно наблюдать неземной красоты зрелище — цветение красного мака на местном поле.

Воздушный змей над маками. Фото: Михаил ПАТЛИС

Воздушный змей над маками.Фото: Михаил ПАТЛИС

Сфотографироваться в маковом поле приезжают девушки, влюбленные парочки и даже целыми семьями.

Красота и грация Фото: Михаил ПАТЛИС

Красота и грацияФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые берут с собой и реквизит, чтобы фото вышли особенно эффектными.

Алый букет для хорошей фотографии. Фото: Михаил ПАТЛИС

Алый букет для хорошей фотографии.Фото: Михаил ПАТЛИС

Ажиотаж так велик, что на грунтовой дороге, ведущей к полю, образовалась автомобильная пробка.

Рассекая меж волн "красного моря" Фото: Михаил ПАТЛИС

Рассекая меж волн "красного моря"Фото: Михаил ПАТЛИС

"Комсомолка" тоже наведалась к уже знаменитому маковому полю, чтобы сделать несколько незабываемых фотографий для наших читателей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе вновь заработали фермерские ярмарки
В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей