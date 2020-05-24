«Красное море»: Сотни крымчан отправились к маковому полю под Севастополем сделать селфи

В Крыму уже почти неделю как фактически отменили режим самоизоляции для большинства граждан. Изголодавшиеся по природе жители полуострова отправились на свежий воздух, чтобы сделать несколько фотографий и обновить аватары в своих социальных сетях. Тем более что хорошая погода способствует.

Красное на фоне красного.Фото: Михаил ПАТЛИС

На этих выходных сотни крымчан и севастопольцев отправились в район села Терновка под Севастополем. Там сейчас можно наблюдать неземной красоты зрелище — цветение красного мака на местном поле.

Воздушный змей над маками.Фото: Михаил ПАТЛИС

Сфотографироваться в маковом поле приезжают девушки, влюбленные парочки и даже целыми семьями.

Красота и грацияФото: Михаил ПАТЛИС

Некоторые берут с собой и реквизит, чтобы фото вышли особенно эффектными.

Алый букет для хорошей фотографии.Фото: Михаил ПАТЛИС

Ажиотаж так велик, что на грунтовой дороге, ведущей к полю, образовалась автомобильная пробка.

Рассекая меж волн "красного моря"Фото: Михаил ПАТЛИС

"Комсомолка" тоже наведалась к уже знаменитому маковому полю, чтобы сделать несколько незабываемых фотографий для наших читателей.

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