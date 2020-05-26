Громкий процесс: В чем обвиняют экс-мэра Евпатории Андрея Филонова

Встать — суд идет!

С апреля текущего года начался судебный процесс по делу экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. Первое заседание суда состоялось ровно через год после задержания известного «IronМэра».

В чем же обвиняется бывший градоначальник?

По делу изначально было и осталось два эпизода - в обоих Андрею Филонову вменяется статья 286 УК - «Превышение служебных полномочий».

Начнем по порядку и разберем первый эпизод. Экс-мэр, якобы выходя за пределы своих полномочий, принял решение о разделе одного земельного участка на три и присвоил этим трем участкам вид разрешенного использования, который отличался от указанного в первичном договоре аренды.

Правда, в последствии оказалось, что решение сам Филонов не подписывал — оно лишь было согласовано коллегиальной комиссией и с резолюциями всех специалистов без каких-либо замечаний.

По мнению следствия, все это повлекло за собой изменение суммы аренды и недополучение арендной платы за этот участок.

Главный защитник инвестпроекта на 6 миллиардов

Раздел участка и присвоение другого кода было принято по обращению арендатора земельного участка, который собирался реализовать на нем большой инвестиционный проекта «Аква-Евпатория».

«Аква-Евпатория» - большой и громкий проект. Трехсторонне инвестиционное соглашение по нему было подписано на Ялтинском международным экономическом форуме. Сумма планируемых инвестиций - 6 млрд рублей!

Андрей Филонов изначально был главным «двигателем» этого проекта. Экс-глава администрации открыто и публично выступал за его реализацию и на всевозможных рабочих заседаниях, и в интернете, и на публичных слушаниях.

Андрей Филонов был поборником масштабного инвестиционного проекта «Аква-Евпатория», который принес бы городу колоссальную прибыль и сотни рабочих мест.

Такая открытая публичная поддержка породила массу различных слухов: мол, «это личный проект Филонова». И каждый вкладывал свое понимание «личного интереса». Как говорится, земля слухами полнится. Впрочем, все это - классическая история вокруг многих мэров и управленцев.

Сложный «переходный период»

Но суть дела не в этом, а в законности принятых решений! И вот здесь кроется самый главный нюанс.

Нужно понимать, что речь идет о 2016 годе. Это был тот самый пресловутый «переходный период», когда крымское законодательство приводится в соответствие с федеральным. То есть, фактически, речь идёт о решениях, которые принимались в сложный момент с точки зрения правовой оценки.

Да что там был - «переходный период»до сих пор продолжается! Согласно статье 12.1. Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ, в той же сфере земельных отношений он просуществует до 01.01.2023 года, а в градостроительной – до 31.12.2020.

Все специалисты и руководители, работающие в то время, в один голос говорят, что в этот «переходный период» достаточно трудно было принимать безупречные выверенные решения - даже сейчас возникает много вопросов. Особенно это касается области земельных отношений!

Амбициозные задачи при отсутствии специалистов

Теперь второй важный аспект. Речь идет не о рядовом арендаторе, а о поддержке большого инвестиционного проекта, который имел огромное значение в рамках развития города. Можно только представить, как преобразился бы пустующий уже десятки лет земельный участок, сколько бы рабочих мест и какая бы инфраструктура были бы созданы.

С одной стороны, республиканская власть декларировала необходимость безусловной поддержки инвесторов, ставила муниципалитетам задачи быстро и без проволочек принимать необходимые для продвижения инвестпроектов решения.

С другой - на тот переходный момент в муниципалитетах отсутствовали специалисты, которые могли предлагать своим руководителям решения, соответствующие всем нормативно-правовым документам того периода!

Именно поэтому рождались «пограничные» решения, которые в дальнейшем можно трактовать как «несоответствующие нормам действующего законодательства».

Почти все заслушанные в суде свидетели были единодушны в своих показаниях: во тот момент «переходного периода» практически невозможно было принять выверенные и соответствующие всем нормативно-правовым актам решения.

А ведь большинство из свидетелей - специалисты, долгое время работающие в органах местного самоуправления.

«Реальный ущерб» для Евпатории

На сегодняшний день еще слишком рано говорить о том, какое решение «по делу Филонова» примет Крымская Фемида, ведь судебное разбирательство находится только в самом начале.

Но если говорить откровенно, то, наверное, многим крымским мэрам после проверки решений того «переходного периода» сегодня можно смело предъявлять «превышение служебных полномочий»!

Возникает также другой вопрос. Если, по мнению следователя и прокурора, якобы недополученная арендная плата является ущербом, то, может, и срыв из-за этого уголовного дела крупнейшего инвестиционного проекта на 6 млрд рублей - тоже ущерб?.. И кем он тогда причинен? Ломать, знаете ли, не строить…

Что ж, окончательное решение примет суд, а СМИ будут пристально следить за процессом и информировать читателей.