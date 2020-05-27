День города Симферополя 2020: Выставки, концерты и флешмобы пройдут онлайн

В этом году День Симферополя пройдет 6 июня, традиционно праздник отмечают в первую субботу лета. Конечно, массовые мероприятия пока под запретом, поэтому жителям города предлагают поучаствовать в онлайн-акциях. В этом году крымской столице исполнится 236 лет.

Ко Дню города с 18 мая запустили конкурс детского творчества «Мы – Симферополю!». До 2 июня администрация принимает авторские стихи и прозу о городе, символы города – пчелки и творческие работы декоративно-прикладного направления.

До 6 июня проходит конкурс рисунков «О родном городе с любовью», до 2 мая дети могут записать на видео поздравления в рамках акции «Я люблю свой город».

5 июня пройдет флешмоб «Мы вместе».

С 18 мая по 1 июня пройдет конкурс фотографий «Это все о нем, о городе моем!». Симферопольцы могут опубликовать фото любимых мест Симферополя с описанием.

С 5 по 11 июня проходит спортивный видеочеллендж. Видеозаписи можно опубликовать в соцсетях с хештегом #деньГородаВместе-независимоОтРасстояния.

Музей истории Симферополя в июне проведет онлайн-тур по городу «Я люблю Симферополь, поэтому…».

В честь Дня города Центр эстрадного искусства покажет на экранах города, а также на сайте администрации Симферополя концертные программы.

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