2020-05-27T19:19:27+03:00
Туризм

Крым просит правительство РФ отменить обязательное тестирование туристов на коронавирус

Проверять приезжих на covid-19 и соблюдать социальную дистанцию на пляжах никто не будет
Никита ПОЛЬКО
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Роспотребнадзор требует проверять всех туристов на covid-19. Это не выполнимо.Роспотребнадзор требует проверять всех туристов на covid-19. Это не выполнимо.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Власти Крыма просят правительство России отменить обязательное тестирование на коронавирус всех туристов, а также сотрудников предприятий курортной сферы. Эти требования содержаться в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

- Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций, - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Кроме того, власти республики настаивают на отмене нормы, которая обязывает в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать отель в обсерватор.

- Но, конечно, при этом обязательными условиями остаются неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализация больных и так далее, - подчеркнул Аксенов.

Более того, сегодня Роспотребнадзор требует от пользователей пляжей отвечать за соблюдение социальной дистанции.

- Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям, - отметил глава региона.

Сегодня власти Крыма ждут решения федерального центра. А пока всех представителей курортного бизнеса республики просят сообщить в течение двух дней, какие еще моменты и требования Роспотребнадзора, на их взгляд, являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы предприятий.

Предложения просят направлять в Министерство курортов и туризма РК на адрес электронной почты shtab@mtur.rk.gov.ru, во все официальные представительства Минкурортов в социальных сетях, а также позвонив по телефону: +7 978 111-29-04. В сообщении нужно указывать координаты для обратной связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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