Курортный комплекс «Лучистое»: Плюсы и минусы жилья комфорт-класса в Алуште

Идеальный вариант для жилья, работы и бизнеса

Жилье комфорт-класса на Южном берегу Крыма – это мечта миллионов россиян и иностранцев по всему миру. Неземная красота природы ЮБК, уникальные галечные пляжи, почти субтропический климат, целебный воздух и ласковое Черное море в пешей доступности… Настоящий рай на Земле под названием ЮБК.

Ну а в свете последних событий многим россиянам пришлось работать также из дома – благо, уровень современных технологий позволяют трудиться удаленно. Только представьте, какое несказанное удовольствие работать на лоне первозданной природы, созерцая горные пейзажи и вдыхая морской воздух… Сколько креатива и творческого вдохновения подарить такое «рабочее место».

Кроме того, элитная недвижимость у моря всегда была самым выгодным и надежным капиталовложением, особенно на пороге экономического кризиса. Цены на жилье в приморских городах Крыма неизменно растут, вне зависимости нефтяных котировок и эпидемиологической ситуации в стране и мире. Приобретая элитное жилье в райском уголке, вы получаете высоколиквидный актив, который практически исключает финансовые риски.

Словом, жилье комфорт-класса на ЮБК всегда будет идеальным вариантом для отдыха, проживания, работы и бизнеса. Это поистине универсальный выбор!

Элитный курортный комплекс «Лучистое» в Алуште

В уединенном уголке Алушты на Южном берегу Крыма вскоре появится элитный курортный комплекс «Лучистое». Окруженный соснами и горами, курортный комплекс сочетает в себе современное жилье и полный спектр курортной инфраструктуры.

Общая территория «Лучистого» составляет целых 6 га, на которых располагается:

- Своя парковая зона

- Многоуровневые зоны отдыха

- Смотровые площадки

- Зоны барбекю

- Открытый бассейн для взрослых

- Гидромассажный спа-бассейн

- Зоны фитотерапии

- Банный комплекс

- Ресторанный сектор

- Детская зона и детский сад

- Игровые комплексы для детей

- Веревочный парк

- Электрокары на территории

- Тренажерный зал и фитнес-центр

- Йога-центр

- Тропа здоровья

- Консьерж-сервис

- Многоуровневый паркинг

На территории доступны открытый бассейн для взрослых и гидромассажный спа-бассейн.

Курортный комплекс расположен в 300 метрах от ближайшего пляжа и в 600 метрах от набережной Алушты.

«Лучистое» предлагает жильцам квартиры и студии от 30,5 до 108,4 кв. метров в жилом доме комфорт-класса на 7-9 этажей.

Сдача первой очереди курортного комплекса «Лучистое» запланирована на 1 квартал 2023 года. Всего же комплекс рассчитан на 228 квартир.

Продажа жилья в курортном комплексе «Лучистое» уже стартовала!

Плюсы курортного комплекса «Лучистое»:

1) Квартиры и студии курортного комплекса «Лучистое» являются жилим фондом комфорт-класса у моря, а не апартаментами. Это значит, что тарифы на все коммунальные услуги будут стандартными – как и у других жителей региона. Не нужно тратить никаких дополнительных средств на «коммуналку».

2) Курортный комплекс «Лучистое» строится в строгом соответствии с изменениями в ФЗ-214, которые защищают средства дольщиков. Деньги собственников находятся на эскроу-счетах банка до сдачи комплекса в эксплуатацию. Если инвестор по каким-либо причинам не реализует проект, банк за свои средства достроит комплекс. Таким образом, инвестиции дольщиков защищены на 100%.

3) При необходимости застройщик удаленно оформит все необходимые документы по купле-продаже – собственнику не обязательно ехать в Крым для регистрации сделки. Кроме того, застройщик и банк-партнер предлагают уникальные условия платежа: до 1,5 лет рассрочки, ипотека с господдержкой под 6,5% и использование материнского капитала.

4) Если собственник долгое время отсутствует в комплексе и приезжает только «на сезон», он может заключить договор на передачу жилья в профессиональное управление службы «Консьерж-сервис». Эта служба способна подыскать арендатора на жилье, оформить договорные отношения, решить вопросы финансовых взаимозачетов, а также будет контролировать состояние жилья собственника.

5) Территория курортного комплекса «Лучистое» полностью укомплектована всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха, оздоровления, занятия спортом и проживания для взрослых и детей. Здесь же находится ресторанный комплекс для обслуживания жильцов и детский сад. По сути, «Лучистый» - это самодостаточный жилой и курортный комплекс, который удовлетворяет основные потребности всех жильцов. При этом комплекс имеет очень удобное расположение – до набережной Алушты можно дойти пешком за 15 минут, а до моря – за 8.

В жилом доме комфорт-класса доступны квартиры с террасой.

Минусы курортного комплекса «Лучистое»:

1) Курортный комплекс предлагает лишь три варианта жилья: 1-комнатные квартиры – с террасой и без, 2-комнатные квартиры и студии.

2) Строительство курортного комплекса «Лучистое» находится на начальном этапе – и сдачу только первой очереди квартир нужно ждать более полутора лет.

3) В Алуште слабо развита городска инфраструктура, невысокий уровень сервиса, а местный рынок труда достаточно ограничен. Найти достойную работу в городе, особенно в межсезонье, весьма затруднительно.

КОНТАКТЫ

Сайт: http://комплекс-лучистое.рф/

Главный офис продаж:

Республика Крым, Симферополь, Бульвар Ленина, 12, 2 этаж

Тел.: 8 800 551 71 57

Время работы офиса: Пн.-Пт.: 09:00 - 18:00

Время работы менеджеров отдела продаж: без выходных с 09:00 - 21:00

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