Пьяный отец потерял шестилетнюю дочь во время рыбалки на Северо-Крымском канале

В Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. 31 мая ребенок вместе с отцом и другом семьи пошли к Северо-Крымскому каналу на рыбалку. Взрослые увлеклись алкоголем, и ребенок остался без внимания.

О малышке мужчины вспомнили только к вечеру, тогда и обнаружили пропажу. Но в полицию обратился не отец, а бабушка исчезнувшей девочки.

По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство.

Ребенка ищут следователи, МЧСники и волонтеры.

Сейчас ребенка разыскивают полиция вместе с волонтерами движения «Лиза Алерт». Председатель Следственного комитета России Алексей Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального управления СК России. К поиску также привлекли ГУ МЧС по Республики Крым. На месте происшествия работают 55 человек и 14 единиц техники.

В поиске также участвует общественная организация «Ленинский союз ветеранов Афганистана» и сотрудники Ленинского производственного участка «Старокрымское лесоохотничье хозяйство». Помимо этого на место происшествие прибыли водолазы специального морского отряда Керчи и кинологи МВД по РК.

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