2020-06-02T12:56:45+03:00
Происшествия

На крымской границе задержали пьяного украинского военного

В отношении него возбудили уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
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Пограничники задержали украинского военного в КрымуПограничники задержали украинского военного в КрымуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники задержали пьяного украинского военного за нарушение государственной границы Российской Федерации.

- Пограничным управлением ФСБ России по республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

ФСБ установила, что задержанный - 28-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В. При нем обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Находку отправили на экспертизу.

Тем временем в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 200 тысяч рублей штрафа, до двух лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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