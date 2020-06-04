Рейдеров здесь нет? Предприниматели из Евпатории обвиняют местных чиновников в сговоре ради захвата оптовой базы

Еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин провел в Крыму совещание по вопросам законности и правопорядка и потребовал «серьезно активизировать работу по очищению органов власти от коррупционеров и людей, скомпрометировавших себя сомнительными связями». Прошло пять лет, правоохранители работают, не покладая рук (см. рубрику «Справка КП»), однако конца и края этой работе по очищению власти не видно.

К примеру, в этом году скандал разгорелся в Евпатории. В редакцию КП-Крым обратились предприниматели, которые вот уже три месяца пытаются добиться справедливости: их выдворили с арендуемого участка и отобрали дорогостоящее имущество. Яблоком раздора стала оптовая продовольственная база «Привоз». В феврале этого года сменили владельца, и бизнесмены утверждают, что все произошедшее – результат сговора местных чиновников и бизнесменов, близких к депутатскому корпусу.

ШАГ 1. КУПИТЬ ЗДАНИЕ И «УВЕЛИЧИТЬ» ЕГО НА БУМАГЕ

Участок еще со времен украинского Крыма находится в аренде у частного предприятия «Интер-Консалтинг». Некоторое время назад рядышком появилась ярмарка под руководством гражданки Нины Любченко – родственницы депутата городского совета Гаяра Мухсимова, теща его сына Роберта.

Ярмарке не хватало стационарного подсобного помещения. Вот и решила Нина Любченко через своего зятя Роберта Мухсимова обратиться к владельцам «Привоза».

- В 2017 году Нина Любченко купила у нас здание – литеру Б, площадью 172 квадратных метра. Нам оно было не нужно, партнеры решили продать. Владельцев через некоторое время стало уже двое: Любченко сразу же продала половину строения Владимиру Высоцкому – сыну Николая Высоцкого, депутата парламента Госсовета Крыма. Для обслуживания этого здания – согласовали новым владельцам схему расположения земельного участка для передачи им в субаренду 305 квадратных метров, администрация г. Евпатории вынесла соответствующее постановление, - рассказывает адвокат Олег Антонян.

Но не прошло и месяца после разграничения земельного участка под злополучную «литеру Б», как на кадастровом учете здание вдруг «выросло» вширь: вместо 172 квадратных метров вдруг стало занимать… 810 «квадратов», вчетверо больше!

- Они подсунули среди документов старый проект нашей базы. В 2006 году, еще до того, как наша фирма приобрела данный объект и взяла в аренду эту землю, действительно собирались строить такое большое здание, но от проекта отказались в 2007-м, он недействителен, - утверждает Олег Антонян. – Тем не менее, в кадастровом плане вдруг появляется здание именно в этих, несуществующих границах. Вот так все просто у них, что не может не восхищать! Здание не существует в реальности, – а на бумаге стоит. Регистратор не сделал надлежащей правовой экспертизы, прежде чем вносить в кадастр.

Как разъясняет юрист, искусственное увеличение площади «литеры Б» позволяет властям передать прилегающую территорию в аренду без объявления конкурса.

- Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, возникает в том числе при создании нового объекта, чего не было сделано, - отмечает Олег Антонян.

ШАГ 2. ИСКЛЮЧИТЬ ЗАПИСЬ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА ИЗ ЕГРН

В гости к предпринимателям зачастили проверяющие из муниципального контроля и иных многочисленных контролирующих органов.

- Попытались нам приписать нецелевое использование участка. Дело в том, что в законодательстве нет понятия «оптовая база», есть только «склады». Товар со склада можно отпускать как на месте, так и дистанционно. Мы в том числе отпускаем и на месте. Вот на основании этого муниципальный контроль записал в протоколе якобы нецелевое использование. Составляли протоколы дважды, отправляли в Симферополь, но там прекращали дело за отсутствием состава правонарушения, - говорит адвокат Олег Антонян. – Когда власти увидели, что мы все «отбиваем» юридически, то Павел Охтинов, возглавлявший Евпаторийское городское отделение Госкомрегистра, стал проводить проверку нашего предприятия тайно. И все извещения о проведении проверок, составлении актов, протокола и постановления о привлечении к админответственности теперь направлялись нам по неправильным адресам - «на деревню дедушке». Естественно, мы не среагировали, ведь мы об их существовании не знали. После этого Павел Охтинов направляет документы в Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Евгению Локайцу, чтобы тот мог расторгнуть договор на этом основании. Вот только и это постановление мы обжаловали, и его отменили.

Территорию оптовой базы арендовали на длительный срок

Вот только Евгений Локаец, не дожидаясь ответа, уже успел «оформить» расторжение договора, направив сведения об этом в Госкомрегистр.

- Договор аренды земли, который заключен более чем на 5 лет, можно расторгнуть только по решению суда! – отмечает юрист Олег Антонян.

Тем не менее, в местном отделении Госкомрегистра под руководством Павла Охтинова документы приняли и уже через пять дней исключили из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) запись о регистрации договора аренды (обременения), лишив таким образом арендаторов земельного участка под своим объектом недвижимости.

- Специалист Госкомрегистра Кахарова по закону должна была провести правовую экспертизу, но этого не произошло. Она проигнорировала тот факт, что решение суда не существует, то есть, по сути, договор не расторгнут. Она совершила регистрацию погашения записи о государственной регистрации договора аренды земельного участка. И получается, что юридически наш договор перестал существовать, ведь он считается заключенным с того момента, как зарегистрирован в Госкомрегистре. А тут с регистрации сняли – и нет договора, - недоумевает Олег Антонян. - Как сообщили нам в Госкомрегистре, Кахарова была уволена, но нам от этого легче не стало.

В итоге на бумаге получился пустой участок. А на самом деле – оптовая база «Привоз» продолжила существовать, со всеми своими складскими и подсобными помещениями.

Если все делать по закону, то чиновники, разрывая договор аренды, должны были принять у бывших владельцев землю по акту приема-передачи. Конечно же, никто с ЧП «Интер-Консалтинг» такого документа не подписывал.

ШАГ 3. ПЕРЕДАТЬ ЗЕМЛЮ НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ БЕЗ КОНКУРСА

В итоге в собственность депутатских родственников перекочевала вся оптовая база: ДИЗО, не получив обратно земельный участок по акту приема-передачи, заключает с Ниной Любченко и Владимиром Высоцким новый договор аренды на этот же участок под всем рынком «Привоз» - 7,8 тысяч квадратных метров.

Глава муниципалитета Евпатории Олеся Харитоненко и адвокат Олег Антонян

- Администрация должна была бы выставить пустой участок на торги, где участвовать может любой предприниматель. Но, как видно, им-то нужно было отдать землю конкретным лицам, поэтому передали участок без торгов «под обслуживание» здания – той самой литеры Б, которую Любченко и Высоцкий приобрели у нас в 2017-м. Здания, повторюсь, не существующего в тех границах, в которых оно значится в кадастровом плане, (810 квадратных метров на бумаге против 172 квадратных метров в реальности. – Ред.), - продолжает Олег Антонян.

ШАГ 4. ВСТУПИТЬ В ПРАВА

Финал этого спектакля состоялся 14 февраля 2020 года, когда новые «владельцы» в сопровождении чиновников, местной полиции, а также людей в форме частной охранной фирмы «Кратос» пришли «вступать в свои права».

Выглядело это со стороны, как старый добрый рейдерский захват: брань под звуки сварочного аппарата, установка заграждений, «разборки» в стиле «стенка на стенку» и прочее. Вероятно, чиновники тоже почувствовали внешнее сходство, поэтому сразу поспешили развеять любые сомнения:

- Для всеуслышания говорю: «Рейдеров здесь нет»! – заявил первый заместитель главы администрации Кирилл Вавренюк, который лично прибыл на место для защиты интересов новых владельцев. - Вот пользователи земельного участка, физические лица, с которыми заключен договор аренды. Если есть кто-то несогласен, к сожалению, так часто бывает, ну, обжалуем в суде, или ищем компромиссы, договариваемся.

Предприниматель Сергей Костючков, представитель старых арендаторов, попытался возразить, что как раз стоит дождаться решения суда.

- Мы сейчас устанавливаем, что не совсем правомерно все произошло. Вы же не можете проигнорировать это? Вы же здесь для того, чтобы разобраться? – спросил он у Вавренюка.

- Суд разбирается! – встрял в разговор руководитель ДИЗО Евгений Локаец, который тоже приехал в составе «группы поддержки».

- Я уже разобрался, - в свою очередь подчеркнул Кирилл Вавренюк. - Но отменять что-то может суд.

Представитель парней в форме ЧОП «Кратос» дожидаться судебных разбирательств не захотел:

- Суд пусть разбирается, но мы сейчас выставляем охрану и будем производить те действия, которые считаем нужными!

- Так у нас здесь имущество, это надо учитывать! – напомнил Сергей Костючков.

Вот только это никого не волновало: представители новых собственников уже начали сварочные работы.

А ведь на территории рынка «Привоз», переданной в аренду депутатским родственникам, оставались нестационарные складские помещения, ограждение с сигнализацией, система противопожарной безопасности – все это имущество стоит на балансе другого предприятия – ООО «Анкор», с которым у старых арендаторов заключен договор. Времени на то, чтобы собрать и вывезти имущество (стоимость его, на минутку, составляет порядка 10 миллионов рублей), предпринимателям не дали.

Противостоять чиновникам из администрации попыталась депутат горсовета Евпатории Оксана Таранина.

- Почему, если вы хотите разобраться, вы не приостановите сейчас все? Пока не разберетесь, никаких работ не должно проводиться! – утверждала народная избранница, взывая к совести присутствующих правоохранителей.

К ней никто не прислушался, и вот уже три месяца выдворенные с «Привоза» арендаторы добиваются справедливости: подали жалобы в прокуратуру, а также иски в суды. В частности, о признании несуществующим права на литеру Б. Готовится также иск о расторжении договора купли-продажи упомянутого здания литеры Б, ведь Высоцкий и Любченко, по словам Олега Антоняна, так и не расплатились с продавцами полностью.

- Теперь субарендаторы, которые арендовали у нас склады, платят деньги за пользование нашим же имуществом уже новым владельцам – ООО «Крымтогсервис», которому Высоцкий и Любченко успели продать литер «Б» в несуществующих границах. Предприниматели говорят, что стоимость аренды «новая власть» увеличила на 5 тысяч, что составляет + 25% от суммы ежемесячной арендной платы. Все конструкции, которые они используют, - наши, и их нам никто не отдает, - заключает Олег Антонян.

Если схема смены владельцев земли сработает при молчаливом согласии всех надзорных органов, то подобным псевдозаконным образом можно менять арендаторов любой недвижимости – и не только в Евпатории. Когда появятся следующие жертвы во имя процветания отдельных приближенных к власти лиц – вопрос времени.

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

«Комсомолка» направила в администрацию Евпатории запрос, чтобы чиновники прокомментировали свои решения по данному вопросу.

Ответ пришел за подписью одного из действующих лиц – замглавы администрации Кирилла Вавренюка. Он отмечает, что договор аренды действительно был расторгнут в одностороннем порядке, так как вид разрешенного использования упомянутого участка - «производственная деятельность», а на нем разместили рынок и нестационарные торговые объекты.

Также Кирилл Вавренюк подтвердил, что протокол об административном правонарушении, составленный в отношении ЧП «ИНТЕР-КОНСАЛТИНГ» отменен из-за процессуальных нарушений.

- В решении заместителя главного государственного инспектора РК по использованию и охране земель… делан вывод о необходимости прекращения дела об административном правонарушении за отсутствием состава…, в то время как мотивировочная часть решения, мо мнению ДИЗО, не содержит сведений, свидетельствующих об отсутствии в действиях ЧП «ИНТЕР-КОНСАЛТИНГ» состава административного правонарушения…, соответственно, по результатам рассмотрения жалобы могло быть принято решение об отмене постановления по делу… и возвращении дела на новое рассмотрение (однако такое решение принято не было. – Ред.). Также нарушения целевого использования земельного участка неоднократно выявлялись управлением муниципального контроля администрации Евпатории, - отмечает Вавренюк.

Находили нарушения, по данным администрации, и представители налоговой. По словам Кирилла Вавренюка, ДИЗО направило в адрес предпринимателей письмо с требованием устранить нарушения и оплатить штраф в размере 1,85 миллиона рублей, однако ответа не получило, и бизнесмены факт нецелевого использования участка не оспаривают. Поэтому администрация считает действия ДИЗО и расторжение договора аренды законными и обоснованными.

- Относительно вывоза имущества предпринимателей с земельного участка, сообщаем, что указанные действия не относятся к компетенции администрации города, - пишет Вавренюк.

Он также добавил, что земельный участок действительно не принимался ДИЗО по акту приема-передачи, «так как на земельном участке расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности ЧП «ИНТЕР-КОНСАЛТИНГ» и третьих лиц».

КСТАТИ

Кирилл Вавренюк до вхождения Крыма в состав России занимал должность прокурора города Евпатории. Павел Охтинов (осуществлял надзор за соблюдением земельного законодательства) и Евгений Локаец были его подчиненными.

Владимир Высоцкий – сын Николая Высоцкого, депутата парламента Республики Крым, избранного по партийным спискам «Единой России» (данные ForPost. – Ред.). В 2018 году одна из контролируемых им фирм «Строительный дом «Новый Крым» - получила в аренду на 10 лет государственную недвижимость в Симферополе – аж 1,43 гектара земли, а также производственные и складские помещения на улице Узловой.

А в 2015 году еще одна компания «Сити-Элементс», где Высоцкому принадлежали 50%, хотела забрать в пользование все остановочные комплексы крымской столицы – 394 штуки, вложив в них более 200 миллионов рублей. Журналисты задавались вопросом, откуда возможность для таких инвестиций у новорожденной компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. После скандала в СМИ от проекта отказались.

Нина Любченко – зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности – стекольные и малярные работы, а в дополнительных ОКВЭДах перечислено практически все, что может прийти в голову: растениеводство, электромонтажные и штукатурные работы, торговля автомобильными деталями, лесоматериалами, рыбой, хлебом, косметическими товарами и средствами гигиены. Также ИП Любченко имеет право заниматься грузоперевозками, курьерской деятельностью, открывать салоны красоты, предоставлять гостиничные услуги и даже проводить исследование по изучению общественного мнения.

СПРАВКА КП

Февраль 2020. Сотрудники ФСБ задержали известного депутата горсовета Евпатории – Романа Волошина. Его подозревают в вымогательстве. По данным следствия, в декабре 2019 года депутат публично «озвучил дискредитирующую информацию о деятельности коммерческой организации, осуществляющей благоустройство пляжа». А помощница депутата позднее предложила предпринимателю заплатить 1 миллион рублей за то, чтобы депутат больше не распространял в отношении его фирмы порочащие сведения.

Март 2020. Жителя Евпатории, чье имя следствие пока не разглашает, задержали по подозрению в посредничестве во взятке в 5,5 миллиона рублей. По данным СКР, он должен был передать эти деньги должностным лицам местной администрации «за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий». Деньги евпаторийцу перевел гендиректор фирмы, которая производила такой ремонт.

Апрель 2020. Под суд идет начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Андрей Тюрягин, его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В частности, по версии следствия, он подписал фиктивные акты о выполнении работ подрядчиком, хотя знал, что ничего не выполнено. Ущерб городскому бюджету составил 26 миллионов рублей – именно столько на основании акта от Тюрягина перечислили подрядной организации.