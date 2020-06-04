Как получить льготный автокредит в Крыму: условия госпрограммы расширены

Программа льготного автокредитования у крымчан становится популярнее. Крупнейший крымский банк РНКБ запустил обновленную программу госсубсидирования автокредитов с десятипроцентной скидкой от стоимости новой машины.

По данным банка, с начала 2020 года крымчане получили около 300 миллионов кредитов по госпрограмме на покупку авто. Эти показатели в 1,6 раз выше, чем за пять месяцев прошлого года.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?

Льгота доступна для работников медицинских организаций государственного здравоохранения, семьям с одним или несколькими несовершеннолетними детьми, включая приемных и находящихся под опекой. Кроме того, получить скидку могут граждане, которые продали свою машину старше шести лет дилеру по программе trade-in в качестве уплаты первоначального взноса. Участниками программы также становятся и те клиенты банка, у которых не было автомобиля до даты заключения кредитного договора.

КАКОВЫ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ГОСПРОГРАММЫ?

Если ранее для того, чтобы стать участником госпрограммы, нужно было выбирать авто не дороже миллиона рублей, то теперь в кредит можно взять авто стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в списке транспортных средств, доступных для покупки, появились и электромобили. Скидка на них составляет 25% от стоимости без привязки к региону. Остальные условия остались привычными: первоначальный взнос составляет от 5%, ставка по кредиту - от 12%, максимальный срок погашения – 7 лет, также есть возможность оформить в кредит страховку КАСКО.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ?

Клиенты РНКБ могут оформить льготный кредит по программе «Автостандарт». Сумма займа составляет до 3 миллионов рублей, а ставка – 11,5% годовых. Стать участниками могут пенсионеры, владельцы зарплатных карт банка, военнослужащие, индивидуальные предприниматели, сотрудник правоохранительных органов, адвокаты и нотариусы, а также командный состав гражданских судов и работники бюджетных и коммерческих организаций. Также в банке доступна программа «Автолайт», по которой заемщик может получить кредит, не подтверждая доход по двум документам.

Узнать полные условия программ автокредитования можно на официальном сайте РНКБ, там же доступна опция оформления онлайн-заявки на получение кредита с господдержкой, посещать офис не нужно. Ежемесячные платежи по кредиту можно совершать в мобильном приложении или в интернет-банке. В РНКБ напомнили, что банк сотрудничает с большинством крупнейших автодилеров и автосалонов в регионах присутствия, поэтому можно подобрать машину по своему запросу.

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ:

- За весь период участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования более 2000 жителей полуострова приобрели автомобиль по специальным условиям госпрограмм на сумму более 1 миллиарда рублей. И очень важно, что в нынешнее непростое время, государство не только продолжает действие программ льготного кредитования, но и расширяет их, оказывая поддержку гражданам, желающим приобрести автомобиль.

КСТАТИ

Среди крымчан, которые купили машину в кредит с господдержкой, популярны автомобили марки «Лада» (их предпочитают 46% атовладельцев) и «Kia» (22%). Чаще всего машины приобретают мужчины (56%). Средний возраст заемщиков-покупателей - 38 лет.