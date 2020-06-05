2020-06-05T14:12:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Как проходит экспресс-тестирование на коронавирус при въезде в Севастополь

«Комсомолка» побывала на одном из трех пунктов забора анализов [фото]
Анна КИРИЕНКО
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На въезде в Севастополь измеряют температуру и берут пробы на коронавирусНа въезде в Севастополь измеряют температуру и берут пробы на коронавирусФото: Михаил ПАТЛИС

На пунктах контроля при въезде в Севастополь идет отбор проб для экспресс-анализов на коронавирус. Результаты будут известны через сутки, и до этого момента прибывшие граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

КП-Крым побывала на одном из блокпостов в районе села Верхнесадовое.

Экспресс-тестирование проходит в трех точках въезда в регион Фото: Михаил ПАТЛИС

Экспресс-тестирование проходит в трех точках въезда в регионФото: Михаил ПАТЛИС

Для въезда в Севастополь нужно получить код или предъявить справку с работы Фото: Михаил ПАТЛИС

Для въезда в Севастополь нужно получить код или предъявить справку с работыФото: Михаил ПАТЛИС

Проверка и тестирование при сниженном транспортном потоке не привоят к заторам Фото: Михаил ПАТЛИС

Проверка и тестирование при сниженном транспортном потоке не привоят к заторамФото: Михаил ПАТЛИС

За первые сутки проведено более 200 тестов Фото: Михаил ПАТЛИС

За первые сутки проведено более 200 тестовФото: Михаил ПАТЛИС

Экспресс-тестирование на въезде в регион было введено для людей, у которых нет севастопольской прописки и пропусков для работы в регионе. Фото: Михаил ПАТЛИС

Экспресс-тестирование на въезде в регион было введено для людей, у которых нет севастопольской прописки и пропусков для работы в регионе.Фото: Михаил ПАТЛИС

На въезде стоят мобильные амбулатории центра медицины катастроф Фото: Михаил ПАТЛИС

На въезде стоят мобильные амбулатории центра медицины катастрофФото: Михаил ПАТЛИС

Каждому измеряют температуру бесконтактными термометрами Фото: Михаил ПАТЛИС

Каждому измеряют температуру бесконтактными термометрамиФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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