Как проходит экспресс-тестирование на коронавирус при въезде в Севастополь

На пунктах контроля при въезде в Севастополь идет отбор проб для экспресс-анализов на коронавирус. Результаты будут известны через сутки, и до этого момента прибывшие граждане должны соблюдать режим самоизоляции.

КП-Крым побывала на одном из блокпостов в районе села Верхнесадовое.

Экспресс-тестирование проходит в трех точках въезда в регионФото: Михаил ПАТЛИС

Для въезда в Севастополь нужно получить код или предъявить справку с работыФото: Михаил ПАТЛИС

Проверка и тестирование при сниженном транспортном потоке не привоят к заторамФото: Михаил ПАТЛИС

За первые сутки проведено более 200 тестовФото: Михаил ПАТЛИС

Экспресс-тестирование на въезде в регион было введено для людей, у которых нет севастопольской прописки и пропусков для работы в регионе.Фото: Михаил ПАТЛИС

На въезде стоят мобильные амбулатории центра медицины катастрофФото: Михаил ПАТЛИС

Каждому измеряют температуру бесконтактными термометрамиФото: Михаил ПАТЛИС

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