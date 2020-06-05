Топ-4 совета от экспертов по использованию кредитных карт в Крыму

По данным крупнейшего крымского банка, 272 тысячи жителей полуострова активно пользуются кредитками, ежедневно их выдается не менее тысячи. Но некоторые до сих пор с опаской относятся к картам и отказываются от них.

«Комсомолка» выяснила, при каких случаях и почему выгодно использовать кредитку.

1. Закрывайте долг во время льготного периода

Занимая деньги у друзей, вам приходится испытывать дискомфорт и оправдываться перед ними. С кредиткой таких сложностей не возникнет. Плюс, использование карты выгодно, поскольку многие банки предоставляют достаточно длительный льготный период, в который вам не начислят проценты.

Один из крымских банков дает 55 дней беспроцентного использования денежных средств. Этого времени вполне хватит, чтобы получить зарплату и закрыть долг. Однако эксперты советуют погасить займ как можно раньше, чтобы он не накапливался. Тогда вы ничего теряете.

2. Не тратьте больше, чем можете заработать

Если ваш месячный доход не больше 30 тысяч рублей, а вы тратите 40, потратив 10 тысяч с кредитки, то может выработаться плохая привычка – ежемесячно брать в долг у банка. Чтобы разрушить эту закономерность, один месяц придется затянуть пояса и распределить доходы таким образом, чтобы отдать 10 тысяч банку и жить на 20 тысяч, зато со следующего месяца долга у вас уже не будет.

Расплачиваться кредиткой эксперты советуют, только когда возникли непредвиденные расходы, а покрыть их отложенными деньгами не получается.

3. Не снимайте деньги с кредитной карты

Кредитки не созданы для того, чтобы с них снимали наличные, ведь на сегодняшний день в Крыму много терминалов оплаты - картами можно рассчитаться даже на рынке. Если нужны наличные для крупной покупки, лучше выбрать выгодный тариф и обратиться в банк за нужной суммой.

Кредитная карта рассчитана на «взять в долг до зарплаты», а значит, ею можно покрыть незначительные траты, в том числе и рассчитаться за коммунальные услуги, используя мобильное приложение.

Наличные снимать не выгодно еще и потому, что банк запросит комиссию - в среднем 300 рублей. Таким образом, вы теряете деньги даже без просрочки выплат.

4. Используйте бонусы

В банках действует много различных программ лояльности. При расплате кредитной картой вы тоже получаете бонусы. В некоторых банках они даже выше, чем при расчете дебетовой картой. Главное - посмотреть условия начисления бонусов в каждом банке отдельно. Например, расплачиваясь кредиткой, можно даже получить снижение процента годовых по ипотеке.