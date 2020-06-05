Ко Дню города центр Симферополя украсили цветочными арками
Симферополь отметит 236-й день рождения в первую субботу июня, 6 числа. Массовые мероприятия по-прежнему нельзя проводить, но с городских экранов можно будет посмотреть поздравления.
Крымскую столицу активно готовят к предстоящему празднику. Уже появились инсталляции, фотозоны, а 5 июня в центре города установили арки с цветочными клумбами.
Сотрудники МБУ "Город" закрепляют клумбыФото: Виталий ПАРУБОВ
День города пройдет 6 июняФото: Виталий ПАРУБОВ
Вот такая композиция появилась на улице Карла-МарксаФото: Виталий ПАРУБОВ
Симферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциямиФото: Виталий ПАРУБОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU