2020-06-05T17:56:56+03:00
Общество

Ко Дню города центр Симферополя украсили цветочными арками

Все торжественные мероприятия в честь праздника пройдут онлайн
Надежда ДАЦЮК
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Симферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциямиСимферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциямиФото: Виталий ПАРУБОВ
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Симферополь отметит 236-й день рождения в первую субботу июня, 6 числа. Массовые мероприятия по-прежнему нельзя проводить, но с городских экранов можно будет посмотреть поздравления.

Крымскую столицу активно готовят к предстоящему празднику. Уже появились инсталляции, фотозоны, а 5 июня в центре города установили арки с цветочными клумбами.

Сотрудники МБУ "Город" закрепляют клумбы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сотрудники МБУ "Город" закрепляют клумбыФото: Виталий ПАРУБОВ

День города пройдет 6 июня Фото: Виталий ПАРУБОВ

День города пройдет 6 июняФото: Виталий ПАРУБОВ

Вот такая композиция появилась на улице Карла-Маркса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вот такая композиция появилась на улице Карла-МарксаФото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциями Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциямиФото: Виталий ПАРУБОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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