Ко Дню города центр Симферополя украсили цветочными арками

Симферополь отметит 236-й день рождения в первую субботу июня, 6 числа. Массовые мероприятия по-прежнему нельзя проводить, но с городских экранов можно будет посмотреть поздравления.

Крымскую столицу активно готовят к предстоящему празднику. Уже появились инсталляции, фотозоны, а 5 июня в центре города установили арки с цветочными клумбами.

Сотрудники МБУ "Город" закрепляют клумбыФото: Виталий ПАРУБОВ

День города пройдет 6 июняФото: Виталий ПАРУБОВ

Вот такая композиция появилась на улице Карла-МарксаФото: Виталий ПАРУБОВ

Симферопольцы уже активно фотографируются с новыми инсталляциямиФото: Виталий ПАРУБОВ

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