2020-06-06T13:22:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 6 июня 2020: Еще 11 заболевших

Приводим статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на 6 июня 2020
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму на 6 июня 2020Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму на 6 июня 2020Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 6 июня 2020 года. Приводим все цифры.

За последние сутки в республике выявили еще 11 человек с коронавирусом, 2 из них - приехали с территории Украины. Еще 5 человек обратились к врачу с симптомами ОРВИ, а 4 человека - контактные лица по предыдущим очагам.

Все заболевшие сейчас находятся в инфекционных стационарах.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В стационарах сейчас лечатся - 104.

Выздоровевших - 308.

Умерших - 14, из них один пациент с коронавирусом скончался за минувшие сутки.

Всего под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 2865 человек, из них 1662 человека - на дому, в обсерваторах - 1000 человек, в стационарах - 203 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется
Погода в Крыму на 6 июня: без осадков и тепло до +31
Губернаторские выборы в Севастополе планируют провести в единый день голосования
Евпатория потеряла доход из-за коронавируса
В Пермском крае ищут пропавшего десятилетнего мальчика
Какая погода будет в Крыму 6 и 7 июня 2020 года
Ради борьбы с пожарами в лесах Крыма установят видеокамеры и датчики
Стало известно, когда возобновится чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза
Каждый день из земли Крыма выкачивают по 330 тысяч кубов воды
Когда можно приехать в Крым на отдых в 2020 году
Минприроды создаст в Крыму 5 новых заказников
Отдых в Крыму 2020 должен стать дешевле на 20%
Рядом с аэропортом «Симферополь» выросла свалка на 114 тысяч кв метров
На рекультивацию свалок Крым получит больше 1 миллиарда рублей
Засуха и обмеление рек: Каким будет лето 2020 в Крыму
В Крыму открылся Никитский ботанический сад
Главного архитектора Симферополя назначат в июле 2020 года
Стало известно, когда на трассе «Таврида» появятся нормальные заправки
Вместо штрафа - тюрьма: Сектанту из Ялты ужесточили наказание
В Евпатории скончался пациент с коронавирусной инфекцией
В аэропорту «Симферополь» двух пассажиров сняли с рейса с высокой температурой