Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 6 июня 2020: Еще 11 заболевших

Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 6 июня 2020 года. Приводим все цифры.

За последние сутки в республике выявили еще 11 человек с коронавирусом, 2 из них - приехали с территории Украины. Еще 5 человек обратились к врачу с симптомами ОРВИ, а 4 человека - контактные лица по предыдущим очагам.

Все заболевшие сейчас находятся в инфекционных стационарах.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В стационарах сейчас лечатся - 104.

Выздоровевших - 308.

Умерших - 14, из них один пациент с коронавирусом скончался за минувшие сутки.

Всего под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 2865 человек, из них 1662 человека - на дому, в обсерваторах - 1000 человек, в стационарах - 203 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50