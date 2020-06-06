В Ялте подрались помощник главы администрации и приезжие из Чечни

Помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова избили автохамы, которым он сделал замечание.

Как рассказал КП-Крым источник, знакомый с ситуацией, Дилявер Сейдаметов увидел в городе молодых людей, которые гоняли по жилому кварталу на автомобилях с чеченскими номерами. Во дворах играли дети, и Дилявер Сейдаметов призвал водителей быть аккуратнее и снизить скорость.

Автомобилисты уехали, однако вскоре вернулись с подкреплением. Из двух автомобилей вышли крепкие парни с кусками арматуры в руках - как сообщают СМИ, приезжие из Чечни. Завязалась драка.

Будучи вице-президентом Федерации бокса Ялты, Дилявер Сейдаметов оказался подготовленным бойцом и смог нокаутировать двоих нападавших.

Местные жители вступились за помощника главы администрации, и любителям быстро ездить по дворам пришлось бежать.

Позднее в соцсетях появилась информация об их задержании, однако в МВД ее не подтвердили.

- В полицию по данному факту никто не обращался, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым.

МНЕНИЕ

Эйваз УМЕРОВ, глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым:

- Просто не умеют вести себя в цивилизованном обществе. Именно таких следует отправлять домой, на историческую Родину на перевоспитание к старейшинам и лично Главы Республики Чечня! Если их там не смогут воспитать, мы будем сами этим заниматься!