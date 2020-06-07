Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 7 июня 2020: Плюс 14 заболевших
Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 7 июня 2020 года. Приводим все актуальные цифры.
С начала пандемии коронавирусом в Крыму заболели 438 человек, в том числе 14 случаев выявили за последние сутки.
За границей подхватили инфекцию 33 человека.
В других субъектах РФ заразились 78.
Еще 310 случаев - это граждане, которые обратились в медучреждения с симптомами ОРВИ, а также люди, контактировавшие с ранее выявленными зараженными.
Также 17 крымчан с коронавирусной инфекцией специалисты обнаружили при лабораторном скрининге здоровых людей.
Выздоровели на сегодняшний день 313 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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