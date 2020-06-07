2020-06-07T12:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 7 июня 2020: Плюс 14 заболевших

Приводим статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на 7 июня 2020
Анастасия ЖУКОВА
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Приводим статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 7 июня 2020Приводим статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 7 июня 2020Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минздрав обнародовал статистику заражения коронавирусом в Крыму по состоянию на утро 7 июня 2020 года. Приводим все актуальные цифры.

С начала пандемии коронавирусом в Крыму заболели 438 человек, в том числе 14 случаев выявили за последние сутки.

За границей подхватили инфекцию 33 человека.

В других субъектах РФ заразились 78.

Еще 310 случаев - это граждане, которые обратились в медучреждения с симптомами ОРВИ, а также люди, контактировавшие с ранее выявленными зараженными.

Также 17 крымчан с коронавирусной инфекцией специалисты обнаружили при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровели на сегодняшний день 313 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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