Симферопольцы в День города массово поехали на водохранилище

Симферополь 6 июня отпраздновал 236-летие. Из-за угрозы коронавируса все массовые мероприятия до сих пор под запретом, так что никаких привычных торжеств в крымской столице не было, за исключением вечернего салюта.

Зато погода поздравила симферопольцев от души, настоящее лето! +30 на солнце, грех не устроить барбекю на свежем воздухе. Именно так решили многие жители крымской столицы и отправились к ближайшему водоему - водохранилищу. А корреспондент КП-Крым подглядывал за их отдыхом.

Погодка 6 июня выдалась отличная, и рыбаки решили массово попытать счастья на водохранилищеФото: Михаил ПАТЛИС

Иногда в водохранилище заплывают целые косяки рыбы... а вдруг повезет?Фото: Михаил ПАТЛИС

Владельцы собак тоже вывели питомцев на праздничную прогулкуФото: Михаил ПАТЛИС

Автомобили окружили водохранилище со всех сторонФото: Михаил ПАТЛИС