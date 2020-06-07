2020-06-07T12:52:48+03:00
Общество

Симферопольцы в День города массово поехали на водохранилище

Из-за коронавируса все массовые мероприятия отменили, и жители крымской столицы решили провести время на природе
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольцы называют водохранилище местным моремСимферопольцы называют водохранилище местным моремФото: Михаил ПАТЛИС

Симферополь 6 июня отпраздновал 236-летие. Из-за угрозы коронавируса все массовые мероприятия до сих пор под запретом, так что никаких привычных торжеств в крымской столице не было, за исключением вечернего салюта.

Зато погода поздравила симферопольцев от души, настоящее лето! +30 на солнце, грех не устроить барбекю на свежем воздухе. Именно так решили многие жители крымской столицы и отправились к ближайшему водоему - водохранилищу. А корреспондент КП-Крым подглядывал за их отдыхом.

Погодка 6 июня выдалась отличная, и рыбаки решили массово попытать счастья на водохранилище Фото: Михаил ПАТЛИС

Погодка 6 июня выдалась отличная, и рыбаки решили массово попытать счастья на водохранилищеФото: Михаил ПАТЛИС

Иногда в водохранилище заплывают целые косяки рыбы... а вдруг повезет? Фото: Михаил ПАТЛИС

Иногда в водохранилище заплывают целые косяки рыбы... а вдруг повезет?Фото: Михаил ПАТЛИС

Владельцы собак тоже вывели питомцев на праздничную прогулку Фото: Михаил ПАТЛИС

Владельцы собак тоже вывели питомцев на праздничную прогулкуФото: Михаил ПАТЛИС

Автомобили окружили водохранилище со всех сторон Фото: Михаил ПАТЛИС

Автомобили окружили водохранилище со всех сторонФото: Михаил ПАТЛИС

И дети, и взрослые - все любят проводить время у воды Фото: Михаил ПАТЛИС

И дети, и взрослые - все любят проводить время у водыФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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