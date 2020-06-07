2020-06-07T15:45:53+03:00
Экономика

В Крыму возрождают античный рецепт получения розового масла

КП-Крым побывала в лаборатории одного из основных предприятий эфиромасличной отрасли полуострова
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Крымские специалисты воссоздают забытый способ получения экстракта лепестков розыКрымские специалисты воссоздают забытый способ получения экстракта лепестков розыФото: Михаил ПАТЛИС

Эфиромасличная роза - одно из достояний Крыма. В советское время Крым экспортировал розовое, а также другие эфирные масла за границу. Нашу продукцию покупали Франция, Германия, Италия, страны Ближнего Востока, а также Венгрия, Чехия, Бельгия. Производство было развито настолько, что давало, по разным оценкам, до 10% доходов в бюджет Крыма.

После развала СССР все хозяйства пришли в упадок, и сейчас эфиромасличная отрасль только начинает вставать с колен. Один из основных производителей - сохранившийся с советских времен комбинат «Крымская роза». И сейчас технологи предприятия разрабатывают новый продукт - масляный экстракт лепестков розы. Специалисты воссоздают античный рецепт получения розового масла и вносят в него свои коррективы в соответствии с требованиями времени. Корреспондент КП-Крым побывал в лаборатории.

Собранные на плантациях лепестки передали в лабораторию Фото: Михаил ПАТЛИС

Собранные на плантациях лепестки передали в лабораториюФото: Михаил ПАТЛИС

Технология приготовления экстракта схожа с рецептурой приготовления античного масла Фото: Михаил ПАТЛИС

Технология приготовления экстракта схожа с рецептурой приготовления античного маслаФото: Михаил ПАТЛИС

На основе полученного экстракта разработают линейку косметики Фото: Михаил ПАТЛИС

На основе полученного экстракта разработают линейку косметикиФото: Михаил ПАТЛИС

Специалисты не просто наслаждаются ароматом, а проверяют его на соответствие определенным критериям Фото: Михаил ПАТЛИС

Специалисты не просто наслаждаются ароматом, а проверяют его на соответствие определенным критериямФото: Михаил ПАТЛИС

Получение экстрактов - важный этап в создании косметики на основе натуральных ингредиентов Фото: Михаил ПАТЛИС

Получение экстрактов - важный этап в создании косметики на основе натуральных ингредиентовФото: Михаил ПАТЛИС

Нужно быть уверенными, что продукт не раздражает кожу Фото: Михаил ПАТЛИС

Нужно быть уверенными, что продукт не раздражает кожуФото: Михаил ПАТЛИС

Технологи определяют оптимальный рецепт Фото: Михаил ПАТЛИС

Технологи определяют оптимальный рецептФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется