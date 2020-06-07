В Крыму возрождают античный рецепт получения розового масла

Эфиромасличная роза - одно из достояний Крыма. В советское время Крым экспортировал розовое, а также другие эфирные масла за границу. Нашу продукцию покупали Франция, Германия, Италия, страны Ближнего Востока, а также Венгрия, Чехия, Бельгия. Производство было развито настолько, что давало, по разным оценкам, до 10% доходов в бюджет Крыма.

После развала СССР все хозяйства пришли в упадок, и сейчас эфиромасличная отрасль только начинает вставать с колен. Один из основных производителей - сохранившийся с советских времен комбинат «Крымская роза». И сейчас технологи предприятия разрабатывают новый продукт - масляный экстракт лепестков розы. Специалисты воссоздают античный рецепт получения розового масла и вносят в него свои коррективы в соответствии с требованиями времени. Корреспондент КП-Крым побывал в лаборатории.

Собранные на плантациях лепестки передали в лабораториюФото: Михаил ПАТЛИС

Технология приготовления экстракта схожа с рецептурой приготовления античного маслаФото: Михаил ПАТЛИС

На основе полученного экстракта разработают линейку косметикиФото: Михаил ПАТЛИС

Специалисты не просто наслаждаются ароматом, а проверяют его на соответствие определенным критериямФото: Михаил ПАТЛИС

Получение экстрактов - важный этап в создании косметики на основе натуральных ингредиентовФото: Михаил ПАТЛИС

Нужно быть уверенными, что продукт не раздражает кожуФото: Михаил ПАТЛИС