Мальчику смертельно опасно плакать: Володе срочно нужна операция на сердце

Девять месяцев назад в Симферополе родился мальчик Вова Зеленчук. Все это время родители с помощью волонтеров и врачей борются за его жизнь, потому что у малыша критический порок сердца, и его состояние каждый день только ухудшается.

Симферопольские врачи поняли, что Володя не в порядке – неонатолог обратила внимание на сероватый цвет его кожи и услышала шумы в сердце. Сразу же новорожденного мальчика перевели его в реанимацию, а затем перевезли в Крымскую РДКБ, поскольку там было необходимое диагностическое оборудование. В больнице подтвердились страшные опасения - порок сердца был критическим.

Новорожденного экстренно отправили спецбортом санавиации в Краснодарский край, где Володе сделали первую операцию на отрытом сердце. Кардиохирург шокировал молодых родителей новостями, что это только начало пути, потому что вмешательство врачей лишь немного скорректировало врожденные аномалии.

Продолжать лечение в Краснодарском кардиоцентре отказались, но родители малыша не теряли надежды, а продолжали искать российские медцентры, где проведут другие операции.

В одном из них предложили только паллиативную помощь и сказали, что полностью вылечить сердце мальчика не получится. А это значит, что Володя остался бы инвалидом и сильно отставал бы в физическом развитии от других детей.

Полный диагноз мальчика: атрезия легочной артерии 3 типа, дефект межжелудочной и межпредсердной перегородок, открытый артериальный проток, большие аорто-легочные коллатеральные сосуды и недостаточность кровообращения второй степени подстадии Б.

После долгих поисков родители все-таки нашли вариант спасения малыша, но он обойдется им в неподъемную сумму – 9,6 миллиона рублей. Работающий в испанском госпитале «Дешеус» хирург Рауль Абель согласился провести нужную операцию и полностью вылечить Володю. Он уже спас десятки детей с таким же диагнозом.

Волонтеры на площадке aleshafond.ru уже начали сбор средств, но из всей необходимой суммы пока собралось только 161 тысячу 385 рублей.

Ситуация осложняется тем, что состояние малыша становится хуже с каждым месяцем.

- Уровень насыщения крови кислородом все ниже, показатели падают. Каждую ночь я сквозь сон прислушиваюсь к дыханию сыночка. Нам нельзя допускать, чтобы он плакал: от этого малыш синеет и может потерять сознание. Малейшая простуда для него тоже опасна, потому что могут воспалиться ткани сердца. Володя - наше маленькое счастье. Пожалуйста, помогите его спасти, - обращается к волонтерам мать мальчика.

Оплатить лечение Володи помогает петербургский благотворительный фонд «Алёша».

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