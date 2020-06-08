Статистика заражения коронавирусом в Крыму на 8 июня 2020: Плюс 8 заболевших

В Крыму за сутки выявлено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 у пациентов, которые находились под наблюдением, и 6 у обратившихся за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

- Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 446 положительных на Covid-19, – сообщили в Минздраве Крыма. - Лечение в медицинских учреждениях проходят 117 человек, выписано с выздоровлением - 317. Умерло 14 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 2872 человека, из них на дому 1696, в стационарах - 238 человек. В обсерваторах изолированы 938 человек, из них за последние сутки 41.

По-прежнему все граждане, прибывшие в Крым из-за границы, подлежат обязательной изоляции на 14 дней в условиях обсеравтора. Приезжие из других регионов РФ проводят две недели в самоизоляции по месту пребывания.

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