Руины и токсичные отходы: Как в Саках умирает огромный химзавод

В Крыму много «заброшек», по которым любят прогуливаться поклонники острых ощущений. И одна из самых популярных – Сакский химзавод. Попасть сюда можно легко – заехал на улицу Заводская, добрался до «тыла» завода и иди гуляй. Координаты: 45.135765, 33.553961. Но приезжать сюда лучше в компании человека, который понимает, что с химией шутки плохи.

ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ

- Здесь заводчане питались, это была столовая. А вот тут было пожарное депо, четыре смены пожарных трудились. Если вдруг пожар, сами понимаете, реагировать должны были молниеносно. Это административная часть – вот окна моего кабинета. А здесь памятник Менделееву. Стоп! Где он? Вот это да, два месяца назад стоял ведь. Он бетонный, не металлический, кому понадобился? И памятник уже уничтожили… - вздыхает Станислав Забаштанов, бывший работник давно не существующего химзавода в городе Саки.

Прошедшее время – неотъемлемый атрибут нашего разговора. Мы идем по улице Заводская в городе Саки, вокруг вывески строительных магазинов, остановка общественного транспорта, заросшие кустами обочины. Время наше, настоящее, июнь 2020 года. Но разговор о прошлом. О том времени, когда Саки знала вся страна и не только.

В ЮНЕСКО небольшому населенному пункту (всего около 25 тысяч человек в 2019 году) при СССР разрешили производить отравляющие вещества. Такую квоту от ЮНЕСКО получили два завода в мире – наш и в Израиле, который работал на базе рассолов Мертвого моря. Но наш бром, как говорят жители города, был лучше.

- После Первой мировой войны стало понятно, что России нужно свое химическое оружие. И было решено сделать его у нас, в Крыму. Рапа, особая водоросль Сакского озера, идеально подходит для создания брома, - говорит Станислав.

Станислав Забаштанов когда-то заведовал электрическим оборудованием в цехах химзавода. Теперь он общественник и активный гражданинФото: Лидия Коробкова

Мы идем по заросшей деревья, кустарниками и травой аллее мимо главного входа на завод. Но в него не зайдем – обойдем «с тыла». И за эти несколько минут сотрудник когда-то мощного химзавода коротко рассказывает, как он был создан.

- Наши ученые сделали все возможное, чтобы завод начал работать в 1916 году, тогда он и дал первые тонны брома. Кстати, его использовали не только как оружие. В СССР вещество применялось для обеззараживания зерна, одежды и древесины. Да и сам завод был не только градообразующим – это был еще и стратегический объект всей страны. После начала Второй мировой войны завод эвакуировали за Урал, где было в кратчайшие сроки налажено производство. Война закончилась – химзавод восстановили. И он кормил весь город. Более 2 тысяч предприятий страны получали продукцию Сакского химического завода. Закупали наши вещества в Венгрии, Румынии, Англии, Бельгии, Франции, Финляндии, Индии, - с нескрываемой гордостью перечисляет Станислав.

И пока он озвучивает эти факты, в них просто пытаешься верить. Потому что вокруг нас в этот момент – мусор и странные бетонные конструкции. Но именно здесь производили бром, перманганат калия, медный купорос, перекись водорода, бромистый метил для борьбы с вредителями сельского хозяйства, окислы металлов, хлорное железо… Для людей, не разбирающихся в химии, это набор букв, видимо, с важным смыслом. А для жителей Сак – их жизнь, причем сытая, комфортная, спокойная. Но безвозвратно утраченная.

Раньше тут стояли автомобили, каждую минуту пожарные были готовы спасать людей. Теперь только мусор, развалины и разбитые окна.

Пожарная часть на улице Заводская. Раньше тут стояли автомобили, каждую минут пожарные были готовы спасать людей. Теперь только мусор, развалины и разбитые окнаФото: Лидия Коробкова

- Я приезжала к бабушке в гости в Саки еще в 70-е года. Это был совершенно другой город! Районная больница с современным оборудованием, областная бальнеологическая лечебница, дневные и вечерние школы, музыкальная и детская спортивная школы, музыкальная студия с филармонией. А еще в городе тогда было 4 кинотеатра и 3 летних киноплощадки! Я уже молчу про клубы и городские библиотеки. Город утопал в зелени, был чистым и таким ухоженным… А как мне нравился бутерброд на завтрак, хлеб для которого делали на местном хлебозаводе. Главное, что город продолжал строиться тогда. Бабушка всегда мне повторяла – это заслуга химзавода. Если бы не он, не было бы в Саках так хорошо. И никто тогда не боялся никаких отравлений или других напастей, - вспоминает Елизавета Кожухова, жительница Волгограда.

По статистике, в 70-е года прошлого века почти каждый пятый трудоспособный сакчанин был связан с заводом. Здесь работали целые династии – дед, отец и сын могли быть заняты на разных производствах, но все ходили на работу на одно предприятие.

ГИГАНТА УНИЧТОЖИЛИ СВОИ…

В 2016 году Сакскому химическому заводу могло бы исполниться 100 лет. И не зря эта фраза читается так, как будто пишешь о живом человеке. Если бы праздник состоялся, тысячи людей приняли бы в нем участие. Летопись завода – история тысяч семей в Саках. Но теперь руины гиганта – как братская могила. В ней погребены уверенность в завтрашнем дне, вера в светлое будущее и гордость за родной город.

- Здесь как раз из рассолов Сакского озера добывался бром, - показывает Забаштанов на бетонные развалины. Под ногами – разноцветная земля, осколки пластика, странного черного пористого вещества. Трогать страшно, тут ведь может быть вся таблица Менделеева.

Дальше - цех персолей. Так называлось средство для стирки, которое пользовалось спросом по всей стране. Многие до сих пор считают его лучше любого импортного отбеливателя. Рядом - цех по производству медного купороса. Им снабжали половину страны и Молдавию для обработки сельхоз продукции.

Как среди развалин Станислав узнает корпуса? Я вижу только руины. И слушая его, не понимаю, как можно было все это разрушить? Как и у кого поднялась рука уничтожить такое мощное предприятие? Причем оно существовало и при Украине.

- В 90-е нам уже давали зарплату не деньгами, а персолем и туфлями. Причем именно персоль была самой ликвидной, многие возили ее в Москву и другие города. Бросил в вагоне поезда мешок, доехал, а потом по родственникам распродаешь. У химиков были верные спутники – «кравчучки» (так при Украине в 90-е называли ручные тележки – ред.), - вспоминает Станислав.

И называет год, с которого начался окончательный развал завода – 2004. Тогда сократили весь персонал, оставили только 60 человек охраны. Постепенно местные жители растащили все, что плохо лежало. На это у них ушло около шести лет…

- Массовое разграбление началось именно в 2010 году. Против нас работали все – иностранцы и украинское правительство, начиная от президента и заканчивая депутатами Верховной Рады. Я ездил в Киев, разбирался, мне стало ясно, что нас хотят уничтожить, - объясняет наш экскурсовод.

Выкапывали тут и трубы. Причем очень активно – огромные ямы видны везде, под ноги приходится смотреть постоянно. В скелетах зданий угадываются когда-то просторные этажи с оборудованием. Но все, что можно было сдать на металлолом или продать, уже разобрали. Делали это и простые смертные, и прежние руководители города. Конкретные имена сейчас не называют – не хотят ворошить прошлое. Но в Саках все знают, кто и почему уехал за границу, кто купил себе большой дом и положил приличную сумму денег в банк.

- Теперь тут лисы, фазаны, зайцы бегают. Природа отвоевывает свое. И здания, заросшие деревьями - это яркий тому пример. Тут давно другая жизнь, без людей, - вздыхает наш собеседник.

Заброшенный химзавод в Саках для кого-то стал выставкой уличного творчестваФото: Лидия Коробкова

РОМАНТИКА РАЗВАЛИН

На химзаводе должна быть охрана. Станислав периодически предупреждает об этом. Но за часовую прогулку мы никого не встретили. Руины, щебет птиц, шорох земли под нашими ногами. Однако местные жители сюда периодически наведываются.

- Местные иногда приводят туристов и рассказывают, что тут живут духи химзаводчан. Одни водят людей по территории, а другие надевают противогазы, костюмы, гремят рядом чем-то. А туристам говорят: «Вот там ходят духи, бежим». Народ пугается, конечно. Противогазов тут полно было на старых складах, я не мог прийти без него на работу - сразу штраф, могли лишить премиальных, - объясняет экскурсовод.

В коробках противогазов использовался для очистки воздуха активированный уголь. Многие местные жители приносили его домой, и находили иное применение: очищали спирт при перегонке самогона. Бывало, случайно это оказывались б/ушные, отравленные, коробки. В 90-е умельцы умирали от отравлений, точное количество смертей не знает никто, но это были десятки людей. Продолжаются такие случаи и до сих пор.

Развалины химзавода - мечта людей с богатой фантазией и нехваткой адреналина в кровиФото: Лидия Коробкова

- Я не рекомендую ничего забирать отсюда на сувениры. Мы знаем, где «дыхание» медного купороса – зеленые пятна на стенах, где перекись водорода производили. А приходит народ, начинают тут и копать, и изучать, что же здесь было. Только это опасно для здоровья. Тут все - отходы химический промышленности, причем перемешанные между собой, - предупреждает наш собеседник.

Постепенно прогулка подходит к концу. Солнце жарит нещадно, хочется спрятаться в тени деревьев, а лучше доехать до моря. До него отсюда - пара километров. И пока мы едем в сторону пляжа, справа от нас продолжают возвышаться руины. Бетон и остатки металла – словно надгробные памятники химической промышленности в Саках.

СПРАВКА КП

Сакский химзавод был построен в 1916 году за два года при участии французских специалистов. Здесь в разные годы производили магнезиальный огнеупорный кирпич, ядохимикаты, перекись водорода и другие вещества. При Украине это был единственный производитель бромистого метила в СНГ - государственный химический завод. Но с 2000 года было полностью прекращено производство перманганата калия и перекиси водорода, а с октября 2002 - бромистого метила. Долги предприятия составляли около 17 миллионов гривен. После того как предприятие было решено ликвидировать, оно перешло под управление Совета министров Автономной Республики Крым. К 2010 году от химзавода мало что осталось. После 2014 года территорию хотели рекультивировать: более 50 га земли очистить от отходов. Но пока в этом направлении ничего не сделано.

Постепенно природа забирает себе то, что не успели растащить людиФото: Лидия Коробкова

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