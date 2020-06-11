Как в Бахчисарайском районе Крыма собирают лепестки эфиромасличной розы

В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма на протяжении трех недель, с конца мая до середины июня, на розовом поле площадью около 30 гектаров, идет сбор урожая эфиромасличной розы.

Общая площадь розового поля - 30 гаФото: Михаил ПАТЛИС

Сорта эфиромасличной розы, которые разработаны Никитским ботаническим садом в 30-х годах 20-го века, с повышенным содержанием эфирного масла. Эта плантация - одна из старейших на территории Крыма.

Сбор ведется с 5 до 11 утраФото: Михаил ПАТЛИС

Сбор ведется с 5.00 до 11.00, всего на поле одновременно трудятся около 200 человек, причем каждый из работников за один день собирает около 40 килограммов лепестков розы. Собирают ее через сутки, так как для переработки подходят только распустившиеся цветки, и нужно ждать, пока бутоны в течение двух дней в полной мере раскроются.

Всего на поле одновременно трудятся порядка 200 человекФото: Михаил ПАТЛИС

Собранные цветы перерабатывают рядом, в километре от плантации, на специальной установке. Из 4 тонн лепестков максимум получается 1 килограмм эфирного масла. На выходе получают гидролат или розовую воду, служащую основой для различной косметики (кремы, мыло, лосьоны и прочее).

Розовых лепестков набирают полные мешкиФото: Михаил ПАТЛИС

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Собранные лепески прессуютФото: Михаил ПАТЛИС