Хотели взорвать рынок: ФСБ задержала в Крыму пятерых террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек, которые планировали теракт на одном из рынков Симферополя.

- Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма, - сообщили в ведомстве.

У задержанных нашли самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие. Также у них изъяли средства связи, которые содержали информацию о готовящихся преступлениях.

Более того, как стало известно КП-Крым из собственных источников в силовых структурах, все пятеро – жители Крыма. Тем не менее, они придерживались проукраинской позиции и тесно сотрудничали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

По данным КП-Крым, взрыв мог произойти на рынке Привоз.Фото: Артем АРТЕМОВ

Также по данным источника КП-Крым, радикалы рассматривали для взрыва рынок Привоз или Центральный рынок Симферополя.

Сегодня правоохранители решают вопрос о возбуждении против задержанных уголовных дел по статьям «Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Силовики также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех пособников задержанных.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Несостоявшимся террористам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как заявил в комментарии КП-Крым заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс, правоохранительным органам необходимо быть бдительными, поскольку в Крыму еще остались люди с проукраинскими взглядами.

- Это еще одно подтверждение, что нам нельзя расслабляться, и нужно быть очень-очень бдительными. Безусловно, есть всякие настроения, в том числе и проукраинские в Крыму, но я думаю, что правоохранительные органы очень тщательно разберутся, и все виновные в этой истории будут наказаны по всей строгости закона, - заявил Фикс.

При этом, по словам пресс-секретаря администрации Симферополя Андрея Черниченко, дирекция рынков не имеет ни малейшего представления о том, на какой из торговых площадок города готовился взрыв. Тем более, что подозреваемых задержали не на территории рынка.

Все торговые площадки имеют антитеррористический паспорт, без которого их деятельность невозможна, подчеркнул Черниченко в комментарии КП-Крым.

А вот в руководстве рынка Привоз заявили, что теракт готовился не на их торговой площадке.

- Точно не на нашем (рынке, - Ред), - завили КП-Крым в пресс-службе Привоза.

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