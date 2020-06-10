«Партия была легкой»: Шахматист Карякин рассказал о матче с экипажем МКС

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин рассказал, что партия с экипажем Международной космической станции была легкой, она длилась около получаса.

9 июня уроженец Крыма Карякин приехал в Московский музей космонавтики и вышел на связь через интернет с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

- Игра была интересная. Играть было очень легко, никаких трудностей я не испытал. Около 30 минут играли, а потом я предложил сделать ничью, потому что одна позиция повторилась три раза. Если бы там был судья, он бы это зафиксировал, - рассказал КП-Крым Сергей Карякин.

Космонавты передвигали фигуры на онлайн-поле. Фото: Московский музей космонавтики

«Космос» принял предложение «Земли».

- Это большая честь для нас не проиграть гроссмейстеру, - сказал после матча Иванишин во время прямой трансляции.

Шахматист рассказал, что такой опыт игры ему понравился, и он хотел бы его повторить, «если поступят такие предложения».

СПРАВКА «КП»

Подобный матч «Космос-Земля» прошел ровно 50 лет назад – 9 июня 1970 года. Матч состоялся между космонавтами Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым.

Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. Он научился играть в шахматы в пять лет, а в 12 уже стал самым молодым гроссмейстером в мировой истории. В 2016 году Карякин стал чемпионом мира по шахматам, выиграв своего соперника Магнуса Карлсена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Карякин открыл в Крыму свой шахматный клуб

Гроссмейстер рассказал, кто будет тренировать детей в его школе, какая запись у него в трудовой книжке, а также чем он планируется заниматься, будучи членом Общественной палаты (подробнее)

Родители шахматиста Сергея Карякина: Он играл на уровне чемпиона мира!

Татьяна и Александр уверены, что у сына еще все впереди (подробнее)