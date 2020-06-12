2020-06-11T20:11:48+03:00
Общество

Заложил квартиру, чтобы почувствовать себя рабом: В Крыму строят уникальную древнегреческую галеру

Вскоре туристы смогут попробовать себя в роли гребцов из далекого прошлого [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Судно уже почти готово выйти в Черное море.Судно уже почти готово выйти в Черное море.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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«Как раб на галерах» – так образно говорят о трудной, изнурительной работе. Летом 2020 у жителей и гостей Крыма появилась отличная возможность примерить на себя участь невольника средневековья: взойти на галеру, взять в руки пятиметровое весло и под удары барабана начать грести.

- Барабанщик на судне нужен, чтобы задавать ритм гребцам – важно, чтобы ход весел шел синхронно, а иначе никак. Но плеток, наручников и цепей не будет. Никакого рабства – все на добровольных началах, - рассказал КП-Крым Сергей Троицкий.

Житель Судака уже пару лет занимается постройкой катамаранов и лодок. Четыре месяца назад он вдохновился на необычный проект, который уже подходит к завершению: 20 июня на воды Черного моря спустят древнегреческую галеру «Таврида» (древнее название Крымского полуострова, - Ред.).

Общая стоимость проекта около 7,5 миллиона рублей.

- Из-за пандемии коронавируса пришлось нелегко: люди сидели по домам, работа стояла на месте, а зарплату нужно было платить, - признается КП-Крым судостроитель. – Вот и кредит взял под свою квартиру.

На палубе галеры достаточно места для 30 гребцов. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

На палубе галеры достаточно места для 30 гребцов.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Размеры галеры впечатляют: длина свыше 18 метров, ширина 4 метра, с каждого борта по 15 весел.

Пятиметровые весла привезли из Кирова. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Пятиметровые весла привезли из Кирова.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

- Весла в Кирове заказывать пришлось, ближе не нашлось мастеров, - отмечает крымчанин.

Галера очень эффектно выглядит, хоть и находится пока в мастерской. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Галера очень эффектно выглядит, хоть и находится пока в мастерской.Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Для постройки античного судна использовали современные материалы: стеклопластик, новые композитные материалы, фанеру. Для декора же в ход пошла мешковина, бамбук, солома.

"Троянский конь" венчает носовую часть "Тавриды" Фото: Александр КИРЬЯКОВ

"Троянский конь" венчает носовую часть "Тавриды"Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Носовую часть судна венчает лошадиная голова - «Троянский конь». По борту - ряд колесниц, с переходом в виде дельфинов.

В помощь гребцам установят два мощных навесных мотора производства Японии.

- Галера рассчитана на 90 пассажиров. Все желающие могут стать гребцами-рабами, но думаю, интерес к веслу пропадет минут через 15, после начала движения, - рассказывает Сергей Троицкий. - «Рабство» - дело добровольное и поэтому установим моторы, чтобы без проблем путешествовать.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Такие галеры у берегов Крыма последний раз видели лет 300-400 тому назад. Поэтому когда крымчанин обратился в Российский речной регистр, то возникли трудности с оформлением нужных документов: парусные и моторные суда есть в классификаторе, а вот весельные уже давно забыты.

Вдобавок, по классификации на борту маломерного судна может находится до 12 человек, а следующим классом идет пассажирское, которое может перевозить несколько сот человек. Чего-то среднего, промежуточного, не существует, вот поэтому к галере с 30 гребцами требования, как к пассажирскому лайнеру для кругосветного путешествия. И «Таврида», построенная для прибрежного плавания, пока не может получить нужные документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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