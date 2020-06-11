Как поступить в колледжи и техникумы Крыма в 2020 году

В Министерстве образования Крыма рассказали, как будет проходить вступительная кампания в техникумы и колледжи-2020.

Прием документов на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования завершится 25 августа. Если же абитуриент поступает на те профессии и специальности, в которых нужно показать творческие способности или физические, психологические качества, прием документов завершается 15 августа. А если в учебном заведении есть свободные места, то прием документов продлевается до 25 ноября 2020.

Когда закончится прием документов на очно-заочную форму обучения, решает само образовательное учреждение. Если срок приема закончился, а в колледже еще остались свободные места, то прием документов у абитуриентов продолжится до 25 ноября 2020 года.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Поступающие должны подать заявление о приеме и свои документы по почте или в электронной форме (в виде скана) на адрес учебного заведения. После того, как коллеж получил все необходимые бумаги, поступающего информируют, что он должен предоставить оригинал документа об образовании, а также пройти обязательные медицинские обследования (это необходимо для некоторых специальностей).

Кроме того, для зачисления абитуриент должен предоставить подтверждение, что он не подавал документы для обучения в другие организации за счет бюджетных средств.

Если у абитуриента нашли при медосмотре противопоказания для обучения на определенную специальность, то его переводят на другое направление при наличии свободных мест.

КСТАТИ

Выпускники девятых и 11-х классов получат аттестаты без экзаменов, сообщили в пресс-службе правительства России. ЕГЭ же нужно сдавать только тем выпускникам, которые хотят поступать в вузы. Девятиклассников, которые захотят поступать в средние профессиональные учреждения, могут зачислить без аттестатов. ЕГЭ для выпускников начнется 29 июня.

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