Мечта гурманов: вкусные и современные новинки «Perva»

Perva – вкусно и полезно

Продуктовый портфель Курганского мясокомбината «Стандарт» включает в себя хорошо известную потребителям торговую марку «Стандарт» и новую торговую марку Perva.

PERVA - современный продукт, который разрушает стереотипы о том, что консервация не может быть полезной. Уникальная технология производства, тщательный отбор ингредиентов, контроль всего цикла приготовления - главные компоненты наших продуктов.

В Perva представлены мясные и растительные паштеты, ветчины, фитнес-консервация и мясные начинки.

Торговая марка Perva создана облегчить россиянам ежедневные хлопоты на кухне, но при этом питаться быстро, вкусно и правильно!

Паштеты Perva Extra

Высококачественные паштеты Perva Extra обладают нежным и деликатным сбалансированным вкусом. Наши паштеты отличают натуральные ингредиенты, отменное качество, легкий, приятный вкус и нежная консистенция. Они прекрасно подойдут для закусок, идеальны для легкого здорового перекуса дома или на природе.

Паштеты Perva имеют огромное количество вкусов - каждый найдет тот, что ему по душе. Создавайте кулинарные шедевры и наслаждайтесь вкусом, как в ресторане, с паштетами Perva.

Ветчина Perva

В свою очередь ветчина Perva может быть как самостоятельным блюдом, так и основой для аппетитного бутерброда или ингредиентом салата. Это настоящее мясное удовольствие.

Диетическое фитнес-филе Perva

Фитнес-линейка Perva включает Филе индейки и Филе цыпленка в собственном соку. Это чистое диетическое мясо. Идеальное решение для фитнес-питания и вкусный источник белка. Эти продукты можно смело использовать как отдельное блюдо или как основу для салата. Готовится филе на пару, а значит, продукты всегда низкокалорийные и с пониженным содержанием соли.

Все производственные процессы тщательно контролируются - от поступления сырья до отгрузки готовой продукции.

Мясные начинки Perva

Начинки Perva всегда будут под рукой для оригинального перекуса и вкусных кулинарных находок. Мясные начинки помогут легко приготовить буррито или ролл на работе, прогулке, пикнике или в походе.

Паштеты для вегетарианцев

Паштеты Perva Vegan - это идеальный продукт для вегетарианцев и приверженцев здорового питания. Метод стерилизации таких паштетов сохраняет натуральный вкус и нежную кремовую текстуру. Веганская серия Perva включает в себя паштеты «Белый нут» и «Лесные грибы».

В 2020 году на выставке «Продэкспо» в конкурсе на лучший продукт года золотыми медалями качества награждены фитнес-консерва Perva «Филе индейки в собственном соку» и веганский паштет Perva «Белый нут».

Вековое качество мясной продукции

Курганский мясокомбинат «Стандарт» уже 110 лет поставляет на стол россиян качественные продукты питания.

Доверие и лояльность покупателей имеет для предприятия огромное значение! Мы стремимся сделать жизнь людей лучше, предлагая высококачественные продукты. Все производственные процессы тщательно контролируются - от поступления сырья до отгрузки готовой продукции.

Производственная площадка мясокомбината сертифицирована по системе качества ISO 22000.

На производстве внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП применительно к ввозу, переработке, хранению и реализации продукции.

Всю линейку продукции Курганского мясокомбината «Стандарт» жители и гости Крыма могут приобрести в крупнейших торговых сетях: «Везунчик», «Гузель», «Крымский Смак», «ПУД» и «Яблоко».

Выбирайте качественные и полезные продукты Курганского мясокомбината «Стандарт» и торговой марки Perva.

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Сайты: http://www.kurganmk.ru/ru, http://pervafood.ru/

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