С комфортом – к морю: Торговая марка TRIOL предлагает надежные и удобные переноски для домашних животных
Удобные переноски для кошек и собак TRIOL Premium
Уже скоро начнется долгожданный летний сезон отпусков. Миллионы россиян, изголодавшиеся по природе во время пандемии коронавируса, устремятся на отдых к лазурному берегу.
Вместе со своими хозяевами к морю отправятся тысячи домашних питомцев – и очень важно, чтобы любимый котик, собака или хомячок с комфортом добрались до пункта назначения и обратно.
Торговая марка TRIOL уже много лет поставляет на рынок безопасные и уютные переноски для животных любых размеров.
Переноски изготовлены из высококачественного и сверхпрочного пластика и снабжены надежными, скрепляющими корпус винтами и защелками. Дверца изделия – металлическая. Каждая модель линейки Premium оснащена прочной ручкой, вентиляционными решетками и миской для еды и питья.
При желании можно дополнительно купить и колесики, чтобы удобнее было транспортировать крупных животных. Переноски TRIOL рассчитаны на любой вес животного: от 1 до 61 килограмма.
Само по себе изделие одобрено Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта (IATA).
5 преимуществ переноски для животных TRIOL
1.Безопасность домашнего любимца
2. Жесткий каркас, надежная конструкция
3. Неограниченный срок эксплуатации
4. Простой уход и чистка
5. Переноска для животных любых размеров
Узнать подробнее о переносках TRIOL можно здесь: https://perenoski.triol.pet/
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Все лежанки Gamma можно стирать в стиральной машинке.
Эксклюзивные лежанки для животных Gamma
Как и человеку, каждому домашнему животному нужно свое индивидуальное место для сна и отдыха. И, конечно, лежанки у кошек и собак должны быть не менее комфортабельными и удобными, чем у хозяев.
Российская торговая марка Gamma уже более 15 лет представляет качественную продукцию для кошек, собак и грызунов. Представители бренда постарались не только вложить душу в каждый товар, но и сделали ассортимент Gamma максимально разнообразным.
Сейчас крайне важно предлагать покупателю нечто по-настоящему эксклюзивное. Именно так действует Gamma – торговая марка имеет свой собственный швейный цех и уже 20 лет изготавливает уникальные лежанки для животных на любой вкус и любого размера.
Торговая марка Gamma предлагает лежанки из более 30 видов тканей и расцветок. При этом специалисты используют только качественные материалы, поэтому даже самая яркая расцветка не потускнеет и не окрасит шерстку домашнего питомца.
Все лежанки Gamma можно стирать в стиральной машинке, но для более долгого сохранения внешнего вида желательно использовать щадящий режим.
Для простого ухода за лежанками вы можете вынуть подушку, снять чехол и отдельно постирать или почистить изделие, а за счет использования натуральных тканей шерсть питомца не будет электризоваться.
5 преимуществ лежанок для животных Gamma
1. Модели собственной разработки
2. Эксклюзивные расцветки и ткани
3. Доступны любые размеры - от маленьких лежанок до огромных диванов
4. Используются только качественные ткани, которые не «наэлектризуют» и не окрасят любимцев
5. Можно стирать в стиральной машине
Узнать подробнее о лежанках Gamma можно здесь: https://lezhanki.gamma.pet/
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