С комфортом – к морю: Торговая марка TRIOL предлагает надежные и удобные переноски для домашних животных

Удобные переноски для кошек и собак TRIOL Premium

Уже скоро начнется долгожданный летний сезон отпусков. Миллионы россиян, изголодавшиеся по природе во время пандемии коронавируса, устремятся на отдых к лазурному берегу.

Вместе со своими хозяевами к морю отправятся тысячи домашних питомцев – и очень важно, чтобы любимый котик, собака или хомячок с комфортом добрались до пункта назначения и обратно.

Торговая марка TRIOL уже много лет поставляет на рынок безопасные и уютные переноски для животных любых размеров.

Переноски изготовлены из высококачественного и сверхпрочного пластика и снабжены надежными, скрепляющими корпус винтами и защелками. Дверца изделия – металлическая. Каждая модель линейки Premium оснащена прочной ручкой, вентиляционными решетками и миской для еды и питья.

При желании можно дополнительно купить и колесики, чтобы удобнее было транспортировать крупных животных. Переноски TRIOL рассчитаны на любой вес животного: от 1 до 61 килограмма.

Само по себе изделие одобрено Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта (IATA).

5 преимуществ переноски для животных TRIOL

1.Безопасность домашнего любимца

2. Жесткий каркас, надежная конструкция

3. Неограниченный срок эксплуатации

4. Простой уход и чистка

5. Переноска для животных любых размеров

Узнать подробнее о переносках TRIOL можно здесь: https://perenoski.triol.pet/

КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ TRIOL

Инстаграм: https://www.instagram.com/_triol_/?hl=ru

ВКонтакте: https://vk.com/triol_ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/Triol.pet

Все лежанки Gamma можно стирать в стиральной машинке.

Эксклюзивные лежанки для животных Gamma

Как и человеку, каждому домашнему животному нужно свое индивидуальное место для сна и отдыха. И, конечно, лежанки у кошек и собак должны быть не менее комфортабельными и удобными, чем у хозяев.

Российская торговая марка Gamma уже более 15 лет представляет качественную продукцию для кошек, собак и грызунов. Представители бренда постарались не только вложить душу в каждый товар, но и сделали ассортимент Gamma максимально разнообразным.

Сейчас крайне важно предлагать покупателю нечто по-настоящему эксклюзивное. Именно так действует Gamma – торговая марка имеет свой собственный швейный цех и уже 20 лет изготавливает уникальные лежанки для животных на любой вкус и любого размера.

Торговая марка Gamma предлагает лежанки из более 30 видов тканей и расцветок. При этом специалисты используют только качественные материалы, поэтому даже самая яркая расцветка не потускнеет и не окрасит шерстку домашнего питомца.

Все лежанки Gamma можно стирать в стиральной машинке, но для более долгого сохранения внешнего вида желательно использовать щадящий режим.

Для простого ухода за лежанками вы можете вынуть подушку, снять чехол и отдельно постирать или почистить изделие, а за счет использования натуральных тканей шерсть питомца не будет электризоваться.

5 преимуществ лежанок для животных Gamma

1. Модели собственной разработки

2. Эксклюзивные расцветки и ткани

3. Доступны любые размеры - от маленьких лежанок до огромных диванов

4. Используются только качественные ткани, которые не «наэлектризуют» и не окрасят любимцев

5. Можно стирать в стиральной машине

Узнать подробнее о лежанках Gamma можно здесь: https://lezhanki.gamma.pet/

КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ GAMMA

Инстаграм: https://www.instagram.com/gamma_pet/?hl=ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/gamma.pet

* На правах рекламы