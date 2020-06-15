2020-06-15T13:28:13+03:00
Экономика

Снятие ограничений из-за коронавируса с 15 июня 2020 года в Крыму: Что можно и что нельзя делать

Снятие ограничений из-за коронавируса с 15 июня 2020 года в Крыму не коснулись массовых мероприятий
Анна КИРИЕНКО
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Курорты Крыма возобновили работуКурорты Крыма возобновили работуФото: Анна КИРИЕНКО
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В Крыму с 15 июня возобновили работу 95% предприятий, в том числе гостиничного сектора и общепита, работа которых с конца марта была ограничена в режиме повышенной готовности к пандемии коронавируса.

Вступившие в силу изменения в указ главы республики «О введении режима повышенной готовности» отменили режим самоизоляции и двухнедельный карантин для прибывших на полуостров из других регионов России. Эта норма остается в силе для приезжих из-за рубежа.

- Было принято решение с 15 июня пойти на значительное ослабление ограничительных мер, по сути открыть 95% предприятий всех видов деятельности, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Это и общепита касается внутри помещений, это касается курортных учреждений, гостиниц, отелей, здравниц, в том числе без медицинской лицензии. Поэтому с 15 июня мы отменяем полностью режим самоизоляции, соответственно отменяется обязательное размещение граждан РФ, прибывающих из других субъектов России, в обсерватор, то есть уже практически свободное перемещение.

Аксенов напомнил, что курортный комплекс Крыма начнет принимать постояльцев из других регионов РФ с 1 июля. Поэтому все, кто купят путевки, гарантировано смогут отдохнуть.

При этом требования Роспотребнадзора будут в силе, поэтому термометрия остается на Крымском мосту, в аэропорту «Симферополь» и на железнодорожных вокзалах. Под запретом остаются места массового пребывания граждан в замкнутых помещениях, как-то концертные и выставочные залы, кинотеатры, театры.

Напомним, за весь период наблюдений в Крыму зарегистрировали 546 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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