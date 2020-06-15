Win mobile запустил в Крыму технологию HD-Voice

Win mobile стал первым оператором в Крыму, запустившим инновационную технологию HD-Voice в своей сети. Она существенно улучшает четкость речи, убирает эффект эхо, не искажает тембр передаваемого голоса и усиливает распознавание звуковых эффектов.

Оценить качество звука абоненты компании могут уже сейчас, ведь технология действует на всей территории Крыма и Севастополя в зоне уверенного покрытия сети 3G.

HD-Voice хорош тем, что позволяет создать у абонентов ощущение живого общения, передает даже малейшие оттенки интонации и тембра голоса – он становится максимально естественным и узнаваемым. Когда разговор происходит с HD-Voice, звук становится отчетливым, а звуковое пространство более объемным.

И самое главное: масштабное улучшение качества голосового сигнала не приведет к увеличению стоимости – HD-звонок не будет стоить дополнительных денег

Как же работает HD-voice? Он использует диапазон звуковых частот от 50 до 7000 Гц, тогда как стандартное голосовое соединение работает с помощью гораздо более узкой полосы частот: 300–3400 Гц. Этого достаточно для распознавания речи, но и не более. Именно поэтому HD-звук воспринимается совсем по-другому, не как звучащий из телефона - создается впечатление, что собеседник находится рядом.

Подключать или активировать HD-Voice не нужно – кодек работает автоматически. Главное, чтобы оба собеседника были абонентами компании Win mobile и их телефоны поддерживали технологию HD-Voice.

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