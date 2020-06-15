2020-06-15T13:28:13+03:00
Новости компаний

Win mobile запустил в Крыму технологию HD-Voice

Мобильный оператор вышел на новый технологический уровень голосовой связи
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
HD-Voice не будет стоить абаонентам Win mobile ни копейки.HD-Voice не будет стоить абаонентам Win mobile ни копейки.
Изменить размер текста:

Win mobile стал первым оператором в Крыму, запустившим инновационную технологию HD-Voice в своей сети. Она существенно улучшает четкость речи, убирает эффект эхо, не искажает тембр передаваемого голоса и усиливает распознавание звуковых эффектов.

Оценить качество звука абоненты компании могут уже сейчас, ведь технология действует на всей территории Крыма и Севастополя в зоне уверенного покрытия сети 3G.

HD-Voice хорош тем, что позволяет создать у абонентов ощущение живого общения, передает даже малейшие оттенки интонации и тембра голоса – он становится максимально естественным и узнаваемым. Когда разговор происходит с HD-Voice, звук становится отчетливым, а звуковое пространство более объемным.

И самое главное: масштабное улучшение качества голосового сигнала не приведет к увеличению стоимости – HD-звонок не будет стоить дополнительных денег

Как же работает HD-voice? Он использует диапазон звуковых частот от 50 до 7000 Гц, тогда как стандартное голосовое соединение работает с помощью гораздо более узкой полосы частот: 300–3400 Гц. Этого достаточно для распознавания речи, но и не более. Именно поэтому HD-звук воспринимается совсем по-другому, не как звучащий из телефона - создается впечатление, что собеседник находится рядом.

Подключать или активировать HD-Voice не нужно – кодек работает автоматически. Главное, чтобы оба собеседника были абонентами компании Win mobile и их телефоны поддерживали технологию HD-Voice.

* На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители РФ начали массово скупать билеты на поезда через Крымский мост
В Симферополе и Севастополе 16 июня частично не будет электричества
В симферопольском аэропорту на неделю откроется автокинотеатр
В Керчи, Севастополе и Симферополе 24 июня пройдут военные парады
Жителю Крыма грозит 15 лет лишения свободы за жестокое убийство пастушки
Температура воды в Черном и Азовском море 15 июня 2020 года: Вода прогрелась до 22 градусов
Гражданин Украины с порванным паспортом бежал в Крым за лучшей жизнью
Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова начала работать
С 15 июня в Крыму вернули льготный проезд в электричках
Часть Симферопольского района осталась без света 15 июня
Под Симферополем сгорел микроавтобус Mercedes
В Крыму в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов с коронавирусом
В Крыму 7 новых случаев коронавируса
Погода в Крыму на 15 июня: переменная облачность и тепло до +27
Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море