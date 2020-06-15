В Крыму ответили на призыв США вернуть полуостров Украине

Антироссийские и антикрымские заявления США, которые участились в последнее время, связаны с предвыборной кампанией президента Америки (выборы пройдут в ноябре текущего года, - Ред.). Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил, что Россия должна вернуть Крым. Политик также призвал освободить заключенных украинцев.

- Убежден, что в ближайшее время от американских политических деятелей, от республиканцев и демократов, мы будем слышать все больше и больше антироссийских заявлений, которые, в том числе, конечно, будут касаться Крыма. И сейчас в США, несмотря на внутреннюю ситуацию, которую мы видим, разворачивается главная предвыборная битва между действующей администрацией Трампа и их оппонентами. А в этой риторике для американских политиков все средства хороши, - отмечает политолог.

По мнению эксперта, американские политики продолжат формировать образ России как врага и не признают Крым частью РФ.

- Американцы в этой линии последовательны. Другой вопрос, что в самом американском обществе существует запрос не на выяснение обстоятельств, чей Крым, а на решение глубочайших внутриполитических проблем. Но этого решения нет ни у одной из конкурирующих политических сил. Поэтому накануне предвыборной кампании происходит замыливание проблем, - говорит Ганжара.

По мнению политолога, вопрос с освобождением заключенных – это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в работу правоохранительных органов и судебной системы.

- Граждане Украины, которые находятся под стражей в нашей стране, это преступники. Делать такие заявления, как Помпео, равнозначно тому, что сегодня Российская Федерация призовет американцев освободить преступников у них. Лучше бы они разобрались в том, чтобы наладить работу собственных правоохранительных органов, - заключил эксперт.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдеп США предупредил американцев об опасности поездок в Китай

В Вашингтоне заявили, что власти республики могут препятствовать гражданам Штатов в выезде с территории страны (подробнее)

Большой Брат: Госдеп будет изучать людей в соцсетях

Посольство США ужесточает требования к заявкам на визу (подробнее)