Количество заразившихся коронавирусом в Крыму на 16 июня: Подтверждено 15 новых случаев

Количество заразившихся коронавирусом в Крыму увеличилось на 15 человек. Из них 10 по ранее выявленным очагам, 3 при лабораторном скрининге здоровых лиц и 2 случая у прибывших на полуостров из других субъектов РФ.

- За сутки выполнено 1368 лабораторных исследований, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19.

В Ялте инфекцию обнаружили у семейной пары приезжих из Красноярска. В Евпатории четыре из пяти новых случаев выявлены в очаге терапевтического отделения городской больницы и один контактный в семейном очаге.

Один больной подтвержден в Раздольненском районе, по два в Феодосии и Кировском районе. Три диагноза COVID-19 установлены у госпитализированных с пневмонией в Симферополе, Красноперекопском и Сакском районах.

Все они направлены в инфекционный госпиталь Симферополя, который развернут на базе городской больницы №7.

Лечение в медицинских учреждениях проходят 179 пациентов с коронавирусом, выписано с выздоровлением - 367, в том числе 4 за последние сутки.

С пневмонией в стационарах находятся 194 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии. Количество тяжелых больных с коронавирусной инфекции в Крыму увеличилось до 13 человек.

- 13 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, из них 11 в реанимации городской больницы №7 Симферополя и 2 в городской больнице Евпатории, - уточнил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

Под медицинским наблюдением находятся 2826 человек, из них на дому 1751 и 284 в стационарах. Изолированы в обсерваторы 791 человек. В том числе за минувшие сутки - 123. Из автомобильных пунктов пропуска на российско-украинской границе 106 человек и 17 туристов, вернувшихся из Вьетнама.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции. Умерли 17 пациентов.

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