2020-06-16T12:25:50+03:00
Общество

В Симферополе из-за коронавируса отменили парад Победы

Крымчане смогут посмотреть мероприятие онлайн или же поехать в Керчь, где парад все-таки состоится
Надежда ДАЦЮК
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Парад Победы 9 мая не состоялся, по всей стране его перенесли на 24 июняПарад Победы 9 мая не состоялся, по всей стране его перенесли на 24 июняФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Симферополе отменили парад Победы, намеченный на 24 июня. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это связано с угрозой распространения коронавируса.

- Мной принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи. Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались в последние несколько месяцев, - заявил Аксенов.

По его словам, сейчас самая важная задача - не допустить распространение коронавируса и выхода ситуации из-под контроля. На полуострове проводятся противоэпидемические мероприятия, и это особенно важно в период курортного сезона.

Трансляцию парада Победы, который пройдет в Керчи, можно будет посмотреть в эфире крымских телеканалов, а также на страницах главы Крыма в соцсетях.

- Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце, и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплоченнее, – заключил Аксенов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В правительстве Севастополя не стали отказываться от парада из-за угрозы распространения коронавируса. В городе-герое уже проходят репетиции.

24 июня по Севастополю пройдет колонна из 87 единиц техники - в ее составе будут действующие образцы вооружения и боевые машины времен Великой Отечественной войны. Кроме того, на параде пройдут 13 экспонатов исторических фронтовых машин. Позже их можно будет посмотреть на Сапун-горе после мероприятия. Кроме того, в Севастополе пройдет авиапарад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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