2020-06-17T12:06:35+03:00
Общество

В Симферополе прошла репетиция парада Победы

Торжественное мероприятие состоится 24 июня [фото]
Анна КИРИЕНКО
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Первая репетиция парада Победы в СимферополеПервая репетиция парада Победы в СимферополеФото: Михаил ПАТЛИС
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В Симферополе на центральном проспекте им. Кирова прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы. Само торжественное мероприятие состоится 24 июня и до этого момента участникам парада предстоит еще две репетиции - 18 и 20 июня.

На время прохождения колонн в центре Симферополя движение будет перекрыто 18 июня с 18:00 до 22:00; 20 июня – с 08:00 до 13:00. Пассажирский транспорт пускается вобход по дублирующим проездам.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов решил провести в Симферополе парад в честь 75-летия Победы, несмотря на риски для санитарно-эпидемического благополучия.

До 24 июня предстоят еще две репетиции Фото: Михаил ПАТЛИС

До 24 июня предстоят еще две репетицииФото: Михаил ПАТЛИС

На время рептиций центр Симферополя перекрыт Фото: Михаил ПАТЛИС

На время рептиций центр Симферополя перекрытФото: Михаил ПАТЛИС

Веянье времени - лицевые маски для юнармейцев обязательны Фото: Михаил ПАТЛИС

Веянье времени - лицевые маски для юнармейцев обязательныФото: Михаил ПАТЛИС

Парад пройдет в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей Фото: Михаил ПАТЛИС

Парад пройдет в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителейФото: Михаил ПАТЛИС

Моряки Черноморского флота Фото: Михаил ПАТЛИС

Моряки Черноморского флотаФото: Михаил ПАТЛИС

Современная военная техника участвует в параде Фото: Михаил ПАТЛИС

Современная военная техника участвует в парадеФото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма в один день отменил и вернул парад Победы в Симферополе Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма в один день отменил и вернул парад Победы в СимферополеФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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