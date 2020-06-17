В Симферополе прошла репетиция парада Победы
В Симферополе на центральном проспекте им. Кирова прошла первая репетиция парада в честь 75-летия Победы. Само торжественное мероприятие состоится 24 июня и до этого момента участникам парада предстоит еще две репетиции - 18 и 20 июня.
На время прохождения колонн в центре Симферополя движение будет перекрыто 18 июня с 18:00 до 22:00; 20 июня – с 08:00 до 13:00. Пассажирский транспорт пускается вобход по дублирующим проездам.
Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов решил провести в Симферополе парад в честь 75-летия Победы, несмотря на риски для санитарно-эпидемического благополучия.
До 24 июня предстоят еще две репетицииФото: Михаил ПАТЛИС
На время рептиций центр Симферополя перекрытФото: Михаил ПАТЛИС
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Моряки Черноморского флотаФото: Михаил ПАТЛИС
Современная военная техника участвует в парадеФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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