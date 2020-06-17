Количество заболевших коронавирусом в Крыму на 17 июня: За сутки подтверждено 14 новых случаев

Количество заболевших коронавирусом в Крыму за сутки увеличилось на 14 человек. Один пациент скончался в инфекционном госпитале Симферополя.

- За истекшие сутки лабораториями Республики Крым проведено 1891 исследование, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 10 контактные по ранее зарегистрированному очагу и 4 случая - это лица, которые обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения.

В Евпатории растет число заразившихся в городской больнице. За сутки COVID-19 подтвержден у 9 человек - 1 пациента и 8 медицинских работников. Всего к настоящему моменту инфицированно 34 человека - 10 медработников и 24 пациента. Под обсервацию попали терапевтическое, кардиологическое, хирургическое и реанимационное отделения горбольницы.

В Сакском районе при наблюдении за контактными выявлен один больной, четверо пациентов получили положительные пробы при обследовании на ОРВИ и пневмонию - один в Судаке и трое в Симферополе. Все вновь выявленные госпитализированы в инфекционный госпиталь, развернутый на базе Симферопольской горбольницы №7.

Всего на лечении находятся 178 пациентов с коронавирусом. Накануне в скончался 80-летний пациент, его смерть стала 18 в регионе.

- Вчера умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской больницы №7, - отметил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - У него было множество сопутствующих хронических заболеваний.

В реанимации остаются 12 тяжело больных - 10 в Симферополе и 2 в Евпатории. Шестеро подключены к ИВЛ. Под медицинским наблюдением находятся 2905 человек, из них 1761 на дому и 287 в стационарах.

За сутки в обсерваторы направлено 130 человек. Из них 69 прибыли через автомобильные пункты пропуска с территории Украины.

Всего с начала эпидемического периода выявлено 575 положительных на COVID-19. 381 человек выписан с выздоровлением.

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