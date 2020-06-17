2020-06-17T16:26:51+03:00
Новости компаний

Для удобства крымчан: Теперь приобрести sin-карту Win mobile можно в отделениях РНКБ

«Симка» активируется во время оформления в офисе банка
Степан ОСТИНОВ
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Чтобы получить номер Win mobile, клиенту понадобится лишь паспорт гражданина России.Чтобы получить номер Win mobile, клиенту понадобится лишь паспорт гражданина России.
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Мобильная компания Win mobile запустила важный совместный проект с ПАО РНКБ Банк: теперь sim-карту оператора можно приобрести более чем в 290 офисах РНКБ в Крыму и Севастополе. Кроме того, «симки» будут доступны в передвижных пунктах кассового обслуживания в отдаленных районах Крыма. Чтобы получить номер Win mobile, клиенту понадобится лишь паспорт гражданина России.

- Подписание партнерского соглашения о предоставлении услуг оператора мобильной связи в офисах РНКБ – важный шаг для нашей компании. Мобильная связь должна быть доступна каждому человеку на территории Республики Крым, и мы сделаем это реальностью благодаря таким партнерам, как РНКБ Банк, - отметил генеральный директор Win mobile Сергей Рубцов.

Оформить карту можно без заполнение лишних бумаг – карта активируется в момент оформления в офисе банка. При выборе нужного тарифа автоматизированная система управления данными самостоятельно заполнит договор об оказании услуг связи. Заполненный договор будет отображаться в личном кабинете клиента РНКБ.

Кроме того, абоненты Win mobile имеют возможность оформить sim-карты для всей семьи, не выходя из офиса РНКБ. Сотрудники банка при оформлении объяснят преимущества тех или иных тарифов и помогут установить выбранный тарифный план.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ Win mobile

Тариф «Хит» - безлимитные звонки на мобильные номера операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края – без ограничений, бесплатный трафик в мессенджерах: Viber, WhatsApp, Skype и 10 ГБ скоростного интернета ежемесячно.

Тариф «ПроСто» - безлимитный интернет-трафик и 100 минут звонков в неделю без ограничений на мобильные номера операторов России!

Тариф «Свобода общения» - бесплатные разговоры внутри сети, отсутствие абонентской платы, тариф-конструктор, возможность выбора необходимого набора опций.

* На правах рекламы

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