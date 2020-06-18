Как первый советский радиотелескоп превратился в гнездо для птиц

Под ногами хрустит сухая трава, над головой летают птицы. Почему-то их очень много, такое ощущение, что где-то рядом огромное гнездо для пернатых. Иду в сторону огромной конструкции, от которой невозможно оторвать взгляд. Не знаю, как выглядит Земля из космоса, но теперь точно уверена: все, что создано человеком для исследования звезд и планет, смотрится монументально и таинственно.

Передо мной – старая ржавая ограда на окраине поселка Школьное Симферопольского района. А за ней он – радиотелескоп ТНА-400. Его создали в начале 50-х годов прошлого столетия.

Радиотелескоп использовался для первого сеанса связи с искусственным спутником Земли в 1957 году. Через два года устройство оснастили антенной, «скромной» площадью 200 кв. м. В 60-х годах XX века ТНА-400 принял первое изображение поверхности Луны. А спустя несколько лет на территории поселка Школьное появился центр управления луноходами и лунодромом.

Когда-то по крымской земле ездили космические вездеходы, тут тренировались космонавты, а самого поселка как бы и не было на карте. Но это было тогда… а теперь в радиотелескопе поселились птицы.

У ВАС ПРОПУСК ЕСТЬ В СИМФЕРОПОЛЬ-28?

Моя встреча с радиотелескопом оказалась короткой. На различных ресурсах о заброшенных объектах Крыма было указано, что добраться до телескопа можно, подтверждали это и фотографии. Но только потом я поняла, что сделаны они были из-за забора. К самому устройству мало кто пробирался. И понятно почему.

Громкий истошный лай. Я ищу, где взять камень под ногами, чтобы защититься от возможного нападения собаки. К счастью, пес привязан, а за ним виден охранник в форме цвета хаки. Теперь все понятно… объект охраняется. И довольно сурово. Охранник не разговорчив, спрашивает, как попала на территорию, слушает сбивчивые объяснения и повторяет снова и снова: «Покиньте территорию, обращайтесь в село Витино Сакского района, там мое начальство, но вас все равно не пустят, это военный объект». И в конце двухминутного разговора добавляет – таких охочих до радиотелескопа гоняет часто. Но ТНА-400 не списан. Это условно действующее оборудование.

«Условно» потому, что на данный момент мощный радиотелескоп не принимает сигналы из космоса. Но, как я узнаю позже, его обследовали, он в рабочем состоянии и, возможно, через несколько лет Роскосмос реанимирует его.

Будущее я откладываю на потом и хочу узнать немного о прошлом. Была ли эта территория закрыта и раньше?

- Я в поселок приехал в 1997 году, он тогда еще был закрытый, пускали только по пропускам. После присяги поступил в часть, попал во взвод охраны. В Школьном было три КПП: один на въезде в гарнизон, второй – административно-хозяйственная часть, третий – техзона (63 гектара, где были расположены все антенны по исследованию дальнего и ближнего космоса). Доступ только по пропускам! За этим следили комендатура и взвод охраны, - рассказывает Александр Лец, житель поселка Школьное.

Здесь когда-то было первое КПП на въезде в Симферополь-28.Фото: Лидия Коробкова

Видно, что улыбчивый мужчина - душа компании. И на просьбу рассказать о прошлом поселка отвечает охотно. От Симферополя, столицы Крыма, до Школьного рукой подать – 20 километров. Но это сейчас можно спокойно проехать на территорию, а при СССР на автотрассе рядом с поселком стояли знаки «Остановка запрещена». Если караульная служба видела, что где-то останавливается машина, то реакция была мгновенной. Тут же выезжал патруль, и люди в форме советовали проехать дальше или найти другое место для остановки.

К разговору присоединяется Николай Попов, он с 2014 года глава сельского поселения. Рассказывает, что в поселке живет с 1981 года. Попал в Крым после завершения учебы в Воронежском политехническом институте, в составе спецгруппы, в Школу младших специалистов, находившейся в то время на территории поселка Школьное. В школе готовили младших командиров и специалистов для всех космических войск СССР. Мог оказаться на Байконуре или поехать в Комсомольск-на-Амуре, но судьба занесла его в Уссурийск. После окончания срочной службы приехал служить в Крым, в Школьное.

- Когда я приехал, городок относился к первой категории обеспечения, был секретным. Это означало, что городок подчинялся напрямую только Москве. Грубо говоря, как Севастополь – город федерального значения, так и Школьное был. Космические войска тогда были засекреченные, их не существовало как бы. Мы носили разную форму, например, ракетных войск стратегического назначения, потом связистов, а заканчивали уже летчиками – в голубой форме, - вспоминает Попов.

И добавляет, что поселок Школьное называли только Симферополь-28. Другого названия не было. Учебная часть была рассчитана на 1 200 человек, была и жилая часть поселка, в которой жили семьи военнослужащих. Людей тут хватало, как и оборудования. Но все постепенно растащили при Украине…

Попасть на территорию бывшей части сложно, но можно. Путь один – в обход основного забора.Фото: Лидия Коробкова

ВМЕСТО КОСМОСА – ГАРАЖИ ДЛЯ МАШИН

При Украине развал начался не сразу. Примерно в 1997-1998 годах постепенно начали разбирать то, что при СССР строили десятилетиями для связи с космосом. Хотя официально часть относилась к Национальному космическому агентству Украины, то есть к гражданской организации. На Минобороны в те годы здесь уже не работали. По сути, специалисты снимали данные с метеоспутников и только.

- Было тяжело смотреть на то, что делали с частью. Я заканчивал службу на первом КПП, открывал калитку, когда вывозили оборудование, осциллографы, алюминиевые стеллажи - целыми шаландами вывозили. Все контакты были серебряными и золотыми… куда их вывезли - никому не известно, - вспоминает Александр Лец.

Как административно территориальная единица поселок был создан решением Верховной Рады Украины в 2001 году. И тогда органы местного самоуправления получили, по сути, хлам.

- Жилой городок, инженерные коммуникации, объекты инфраструктуры передали поселковой администрации. А те объекты что остались, ну что с ними делать? Они были не востребованы, никому не нужны по прямому назначению. И принято было решение продать эти здания физическим лицам, как стройматериал. Официально платили Минобороны Украины, люди покупали здания. Покупатель должен был строение разобрать, рекультивировать фундамент, после рекультивации засыпать плодородным слоем земли с дальнейшей передачей этой земли государству. Но у нас как всегда – вершки собрали, а остальное бросили, - с сожалением говорит Александр.

Позже нам расскажут местные жители, что все в поселке знают, кто построил себе гаражи из остатков воинской части. В 90-е люди выживали как могли, особо никто не церемонился. Брали то, что плохо и хорошо лежит, а потом приспосабливали под свои нужды.

- Украине не нужна была часть, телескоп оставили только для того, чтобы хоть как-то поддержать статус космической державы. Но антенны почти все шли под списание. ТНА-400 тогда внесли в реестр редких изделий Украины, это радиотелескоп и спасло. Когда позже приехали уже при России специалисты Роскосмоса, они отметили, что точка привязки по местности очень выгодная, да и сама антенна работоспособная. Объект законсервировали и оставили для дальнейшего использования, - дополняет рассказ Николай Попов.

Объект закрыт забором и колючей проволокой со всех сторон. Однако любители адреналина в некоторых местах сделали дыры и лазы.Фото: Лидия Коробкова

ДЕДУШКА КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

- Телескоп никогда не был бесхозным. Демонтировать, по слухам, было очень дорого, поэтому трогать не стали. Но телескоп точно действующий: все поворотные механизмы в рабочем состоянии. Только вот по своему предназначению он использоваться не может. Потому что все те функции, которые он выполнял, сейчас выполняются по другим технологиям, - объясняет Александр Лец.

По сути, радиотелескоп ТНА-400 – это дедушка на пенсии. Технологии далеко ушли вперед, то, что было невероятно в 50-х годах прошлого века, сейчас воспринимается как обыденность.

На территории поселка Школьное при СССР существовала особая структура – НИП-10. Отсюда выполнялось управление полетами всех советских космических аппаратов. Кроме того, тут работали интерферометрические устройства, перехватывающие сигналы с американских военных спутников и отслеживающие их орбиты. Здесь приняли первые изображения поверхности Венеры, направленные с космического аппарата «Венера-13».

Внутрь телескопа попасть не удалось. Да и навряд ли бы это получилось даже при обращении в Министерство обороны РФ. Но телескоп поражает и так: переплетения металла завораживают.Фото: Лидия Коробкова

- ТНА-400 в рабочем состоянии несмотря ни на что. То, что в нем птицы живут – это нормально абсолютно. Кроме того, сама конструкция очень легкая, ей не нужно делать больших наклонов во время работы. Просто телескоп долгое время не включали, вот птицы и обжились внутри. Какое будущее у ТНА? Не знаю. Сейчас появились более современные антенны, они и размером поменьше будут. Но мы верим, что ТНА-400 еще пригодится стране, - уверяет Николай Попов.

В октябре 2019 года член комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов заявил, что на полуострове хотят создать Центр дальней космической связи и региональный центр дистанционного зондирования Земли. Телескоп в Школьном входит в перечень объектов, которые будут при этом задействованы. В самом поселке всегда ждут делегацию из Роскосмоса. Ведь это надежда на то, что дедушка космической связи еще покажет, на что способен.

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