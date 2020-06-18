В отелях скидки, на набережной - пустота: Как Крым встречает первых туристов

Курортный сезон - то, чем живет Крым. Коронавирусные ограничения привели к тому, что полуостров уже потерял первых весенних и июньских туристов. Местные власти по рекомендациям Роспотребнадзора уже смягчили некоторые требования к работе отелей и санаториев. Правда, с 15 июня в официальные средства размещения можно поселиться только по паспорту с крымской или севастопольской пропиской, а вот с 1 июля ждут отдыхающих и из других регионов России.

Чтобы узнать, как готовятся к открытию курортного сезона, «Комсомолка» поехала на разведку в Алушту.

Уже по пути на ЮБК стало ясно, что приезжих с некрымскими номерами стало намного больше, чем две недели назад. На глаза попадались не только владельцы авто, приехавшие из других регионов России, но и путешественники из Белоруссии, и даже украинцы.

КАФЕ ОТКРЫТЫ, НА НАБЕРЕЖНОЙ ПУСТО

Алушта встретила необычайным спокойствием, не характерным для середины июня. Оно и понятно, многие побоялись ехать в Крым на фоне ситуации с коронавирусом. Сложно представить, но на популярной городской набережной, где в сезон не протолкнуться, сейчас совсем немноголюдно. Тут расстояние между людьми далеко не пресловутые полтора метра, а целых пять, если не больше.

На набережной пустоФото: Надежда ДАЦЮК

Многие кафе уже открылись, голодный турист найдет, где пообедать. Но разнообразие в сфере общепита, конечно, пока неполное. Из-за двухмесячного простоя многие заведения закрылись или же вовсе обанкротились. Другие только готовятся к открытию: красят стулья, расставляют мебель, делают косметический ремонт.

Работа кипит, ресторан не открытФото: Надежда ДАЦЮК

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДОРОЖАЛИ

С активным досугом пока не все просто, но некоторые удовольствия уже доступны. С 15 июня запустились механические аттракционы, появились посетители на колесе обозрения по пути на набережную.

Механические аттракционы уже запустилисьФото: Надежда ДАЦЮК

Большинство будок, обклеенных разного рода объявлениями об автобусных или морских экскурсиях, пока остаются закрытыми. Чтобы не платить за аренду, но приманить истосковавшихся по развлечениям туристов, на некоторых торговых павильонах красуются надписи «Есть всё! Звонить дяде Мише».

У дяди Миши есть все!Фото: Надежда ДАЦЮК

Но не все так грустно - некоторые обитатели экскурсионных будок уже активно заманивают посетителей: «У нас морская прогулка всего через полчаса, присоединяйтесь!». Правда, цены на морские прогулки и экскурсии уже подорожали по сравнению с прошлым годом.

- Мы открылись только вчера, а рыбалка у нас уже выросла в цене на 500 рублей. Год назад стоила 1000, а теперь полторы с человека. Точно также и с морскими прогулками. Дело в том, что на катер теперь пускают не больше пяти человек по санитарным нормам, а раньше можно было сажать и по 10. Это основная причина удорожания услуг. Мы уже начинаем набирать людей и на автобусные экскурсии, уже готовим новый прайс, услуги тоже подорожают, ведь автобусы нельзя загружать на 100%, - рассказывает мне продавец экскурсий.

В это время около павильона собирается несколько посетителей.

- Откуда приехали? - спрашиваю.

- Я из Иркутска, а моя подруга - из Краснодара, - отвечают туристы.

На вопросы, как устроились, и почему решили приехать именно сейчас, женщины ответили, что снимают жилье в частном секторе за 1 300 рублей в сутки.

- Мы договорились с владельцем квартиры заранее, и при заселении никаких вопросов не возникло, никакие справки с нас не требовали. Приехали сейчас, чтобы отдохнуть без наплыва туристов, да и цены ведь могут подняться с 1 июля, - делятся отдыхающие.

На пляжах уже много людейФото: Надежда ДАЦЮК

ОТЕЛИ ДЕЛАЮТ СКИДКИ. НО ТОЛЬКО ДО 1 ИЮЛЯ

Их опасения не напрасны. В одном из элитных отелей с тремя звездами на набережной мне признались, что до 1 июля они заселяют только крымчан, а одноместный номер стоит 4000 рублей, потом его цена будет 5 тысяч. Ночь в двухместном номере обойдется в 4 500, а через две недели придется выложить 6 тысяч.

Крымчан ждут и в четырехзвездочных отелях. Скидки сейчас, конечно большие.

- До 1 июля для крымчан спецусловия: три ночи за 10 600. Правда, завтраки не включены в стоимость. А вот потом у нас ночь проживания, включая завтраки, будет стоить 14 тысяч. Для местных скидка 10% (итого придется заплатить больше 12-ти), - рассказали на ресепшне.

На вопрос о том, нужны ли справки, и будут ли делать тесты на коронавирус при заселении в отель, в нескольких средствах размещения ответили «нет». Но на входе есть рекомендация «не выходить за пределы отеля, поскольку есть опасность заразиться коронавирусом».

У частников, конечно, условия заселения намного проще. Едва ли заглядываешь на порог заведения с вывеской «жилье», тебе тут же предлагают пройти и посмотреть номера с удобствами. Цена варьируется от 1300-1500 до 2500 тысяч и выше за сутки, в зависимости от качества и количества тех самых удобств. Загрузка у нелегалов пока не особо высока. В некоторых местах 30%, в других занято чуть больше половины номеров.

Здесь постояльцев пока не ждутФото: Надежда ДАЦЮК

Кстати, многие отели и санатории пока еще даже не открылись. Где-то висит надпись «закрыты до 20 июня», а в некоторых местах есть таблички «корпус закрыт до летнего сезона».

Пляж "закрыт" с прошлого сезонаФото: Надежда ДАЦЮК

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