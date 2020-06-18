Впервые за 2 месяца в Крыму не нашли новых больных коронавирусом
В Крыму впервые с начала эпидемического периода не выявлено новых больных коронавирусом. Количество заболевших COVID-19 за сутки не изменилось и составляет 575 человек.
- На сегодняшний день у нас новых больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Хочу напомнить, что не стоит расслабляться по данному вопросу. У нас продолжаются несколько очагов, которые не закрыты. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, и все будут подвержены лабораторной диагностике.
На лечении остаются 168 человек, из которых 10 - в тяжелом состоянии. За сутки умерли двое пациентов. Оба подхватили инфекцию на больничной койке.
- За прошедшие сутки два летальных случая, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Один из них в Симферопольской городской больнице №7 и один в Евпаторийской городской больнице.
В Симферополе пациент получил инфицирование в другом лечебном учреждении, где находился со сложной черепно-мозговой травмой. Был прооперирован, обследован на COVID-19 как контактное лицо и при подтверждении переведен в инфекционный госпиталь, развернутый на базе горбольницы №7. Операцию ему провели повторно, но состояние оставалось тяжелым, и пациент скончался.
В Евпатории пациентка в возрасте 91 год также находилась в травматологии с тяжелым переломом. В отделении получила инфицирование, была переведена в реанимацию и скончалась от сопутствующих заболеваний.
Таким образом сначала периода в Крыму от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Выздоровели 389,в том числе 8 выписаны за минувшие сутки.
В обсерваторах изолированы 878 человек, в том числе на 14-дневный карантин отправились 45 моряков, прибывших из загранплавания. Всего в обсерватор за сути направлены 124 человека.
Всего с начала периода выявлено 575 положительных проб на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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