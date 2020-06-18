Впервые за 2 месяца в Крыму не нашли новых больных коронавирусом

В Крыму впервые с начала эпидемического периода не выявлено новых больных коронавирусом. Количество заболевших COVID-19 за сутки не изменилось и составляет 575 человек.

- На сегодняшний день у нас новых больных с коронавирусной инфекцией не зафиксировано, - сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Хочу напомнить, что не стоит расслабляться по данному вопросу. У нас продолжаются несколько очагов, которые не закрыты. За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, и все будут подвержены лабораторной диагностике.

На лечении остаются 168 человек, из которых 10 - в тяжелом состоянии. За сутки умерли двое пациентов. Оба подхватили инфекцию на больничной койке.

- За прошедшие сутки два летальных случая, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Один из них в Симферопольской городской больнице №7 и один в Евпаторийской городской больнице.

В Симферополе пациент получил инфицирование в другом лечебном учреждении, где находился со сложной черепно-мозговой травмой. Был прооперирован, обследован на COVID-19 как контактное лицо и при подтверждении переведен в инфекционный госпиталь, развернутый на базе горбольницы №7. Операцию ему провели повторно, но состояние оставалось тяжелым, и пациент скончался.

В Евпатории пациентка в возрасте 91 год также находилась в травматологии с тяжелым переломом. В отделении получила инфицирование, была переведена в реанимацию и скончалась от сопутствующих заболеваний.

Таким образом сначала периода в Крыму от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Выздоровели 389,в том числе 8 выписаны за минувшие сутки.

В обсерваторах изолированы 878 человек, в том числе на 14-дневный карантин отправились 45 моряков, прибывших из загранплавания. Всего в обсерватор за сути направлены 124 человека.

Всего с начала периода выявлено 575 положительных проб на COVID-19.

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