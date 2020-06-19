2020-06-19T11:18:37+03:00
Туризм

Что происходит на пляжах Евпатории: 6 показательных фото

До 1 июля официальные курорты Крыма доступны только крымчанам
Анна КИРИЕНКО
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В Крыму курортный сезон начнется 1 июляВ Крыму курортный сезон начнется 1 июляФото: Михаил ПАТЛИС
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Курортный сезон в Крыму отроется 1 июля. Две недели отведено туристическому бизнесу, чтобы апробировать новые условия работы на отдыхающих с крымской пропиской - их начали принимать в отелях с 15 июня.

Перед тем, как открыться, каждый объект уведомляет о своей готовности соблюдать требования снаэпидрежима: вести термометрию, дезобработку, социальную дистанцию и в случае выявления больного коронавирусом за свой счет обеспечить изоляцию контактных лиц. Отдыхающие перед поездкой в Крым также должны сделать тест на коронавирус.

Официально крымские пляжи откроются с 1 июля. Уже работают кафе, рестораны, аттракционы, экскурсионные маршруты.

С 15 июня отели открыты для отыхающих с крымской пропиской Фото: Михаил ПАТЛИС

С 15 июня отели открыты для отыхающих с крымской пропискойФото: Михаил ПАТЛИС

В Евпатории к сезону готовят 90 пляжей Фото: Михаил ПАТЛИС

В Евпатории к сезону готовят 90 пляжейФото: Михаил ПАТЛИС

Хит сезона-2020 - социальная дистанция на пляже Фото: Михаил ПАТЛИС

Хит сезона-2020 - социальная дистанция на пляжеФото: Михаил ПАТЛИС

Коронавирус прикрыл проблемы сервиса и инфрастурктуры курортов Крыма Фото: Михаил ПАТЛИС

Коронавирус прикрыл проблемы сервиса и инфрастурктуры курортов КрымаФото: Михаил ПАТЛИС

Пешеходные экскурсии и природные достопримечательности главное развлечение приезжих Фото: Михаил ПАТЛИС

Пешеходные экскурсии и природные достопримечательности главное развлечение приезжихФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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