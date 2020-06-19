Что происходит на пляжах Евпатории: 6 показательных фото
Курортный сезон в Крыму отроется 1 июля. Две недели отведено туристическому бизнесу, чтобы апробировать новые условия работы на отдыхающих с крымской пропиской - их начали принимать в отелях с 15 июня.
Перед тем, как открыться, каждый объект уведомляет о своей готовности соблюдать требования снаэпидрежима: вести термометрию, дезобработку, социальную дистанцию и в случае выявления больного коронавирусом за свой счет обеспечить изоляцию контактных лиц. Отдыхающие перед поездкой в Крым также должны сделать тест на коронавирус.
Официально крымские пляжи откроются с 1 июля. Уже работают кафе, рестораны, аттракционы, экскурсионные маршруты.
С 15 июня отели открыты для отыхающих с крымской пропискойФото: Михаил ПАТЛИС
В Евпатории к сезону готовят 90 пляжейФото: Михаил ПАТЛИС
Хит сезона-2020 - социальная дистанция на пляжеФото: Михаил ПАТЛИС
Коронавирус прикрыл проблемы сервиса и инфрастурктуры курортов КрымаФото: Михаил ПАТЛИС
Пешеходные экскурсии и природные достопримечательности главное развлечение приезжихФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU
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