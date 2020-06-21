Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 13 человек

Чуть больше недели осталось до открытия отелей в Крыму для туристов из других регионов России, а коронавирус опять напомнил о себе.

За вчерашний день covid-19 в республике заболели 13 человек. Так, 6 новых случаев заражения выявили по результатам эпидемиологического расследования и с помощью тестов. Еще 7 человек сами обратились к медикам с симптомами вируса.

- Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, - сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Таким образом, в РК за все время зафиксировано уже 608 случаев covid-19: 38 человек с коронавирусом приехали из-за рубежа, 91 человек с инфекцией приехал из других регионов России, а 456 случаев — это «контактные» больные, а коронавирус у 25 человек обнаружили при помощи тестов, когда у людей не было симптомов ковида.

Выздоровели за весь период уже 402 человека.

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