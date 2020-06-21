2020-06-21T12:35:04+03:00
Общество

Моряк поневоле: В Симферополе в реку смыло вагончик вместе с человеком

Выбраться из «ковчега» мужчине помогли прохожие
Степан ОСТИНОВ
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Фото: ГУ МЧС по Крыму.Фото: ГУ МЧС по Крыму.
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В Крыму уже неделю почти каждый день льет как из ведра. Регулярные ливни радуют и фермеров, и простых крымчан. Этот год был достаточно засушливым и не снежным, что сильно сказалось на заполняемости местных водохранилищ. Так что сейчас любой дождь — это отрада для жителей Крыма.

Вот и накануне в Симферополе вновь разверзлись небесные хляби. Спасатели заблаговременно предупредили крымчан о том, что уровень воды в реках поднимется на метр-полтора и призвали крымчан быть бдительными возле рек и озер. Оказалось, что не зря.

В крымской столице случился весьма курьезный случай — строительный вагончик смыло в реку Салгир... вместе с рабочим внутри. Случилось это в районе улицы Титова.

На место немедленно прибыли оперативная группа спасатели, «скорая» сотрудники муниципального бюджетного учреждения «ГОРОД», и администрации Симфероля.

- Строительный вагончик находится в реке Салгир, очевидцы происшествия помогли мужчине выбраться из вагончика. Сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Крыма. Сам «моряк поневеле» не пострадал и отделался лишь легким испугом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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