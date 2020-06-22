Врач-рентгенолог о работе во время пандемии коронавируса: «Защитные очки мешают читать снимок»

Симферопольская клиническая больница (многие горожане ее знают по старому названию – Железнодорожная) с начала апреля принимает по скорой помощи всех жителей крымской столицы и прилегающих районов, у которых подозревают пневмонию. Каждый пациент – подозреваемый на коронавирус. Медработники теперь носят защитные костюмы и респираторы. Как изменилось жизнь больницы – рассказала КП-Крым врач-рентгенолог, и.о. заведующей лечебно-диагностическим отделением Ольга Митрохина.

Ольга Митрохина. Фото из личного архива

- Если есть подозрение на пневмонию, это может оказаться ковид-инфекция. Поэтому в приемном отделении все работают в средствах индивидуальной защиты: комбинезоны, респираторы, очки, перчатки, бахилы – полный комплект. Пациентам нужны обследования, в том числе – рентгенография. И рентген-отделение с начала апреля стало работать в ночные смены. Для нас это было в новинку, конечно.

Для врача-рентгенолога защитные очки – большая проблема, ведь зрение - наш инструмент диагностики. Поэтому было принято решение перевести врачей-рентгенологов в удаленный референс-центр в «чистой» зоне, где можно работать без очков. Это, конечно, все равно определенный риск, но можно качественно описывать снимок.

- Что собой представляет этот референс-центр?

- Это несколько рабочих мест для рентгенологов, с комплексом нужного оборудования и оргтехники: и компьютеры, и принтеры, дигитайзеры, прочая оргтехника. Там врач может одновременно анализировать все снимки одного пациента, сделанные в разное время на разных аппаратах.

У нас три рентген-аппарата в больнице. Один – стационарный, два – передвижные: по одному в «чистой» и «грязной» зоне. Это необходимо, чтобы не перемешивать потоки «чистых» пациентов и людей с подозрением на коронавирус. Разделена и реанимация: есть «чистая», где лежат люди с отрицательным тестом, и «грязная» - для всех остальных.

И один пациент может пройти исследования на всех трех аппаратах. Например, поступил человек в приемное отделение, ему сделали снимок с помощью стационарного аппарата, госпитализировали по умолчанию в «грязную» реанимацию. Затем результат теста на коронавирус оказался отрицательным, пациента переводят в «чистую» зону. Для отслеживания динамики заболевания неоднократно делаются контрольные рентген-исследования, поэтому уже в «чистой» зоне ему снова делают снимок…

Поначалу, рабочие места врачей-рентгенологов и все оборудование находились в разных кабинетах, в «грязной зоне». Чтобы сделать контрольные снимки «чистым» пациентам с отрицательным тестом на ковид, лаборантам приходилось из «грязной зоны» ходить в «чистую» по несколько раз за смену: каждый снимок - это подъем на 4й этаж по лестнице с кассетой-детектором и потом обратно к дигитайзеру (устройство для оцифровки снимков. – Ред.). И так 7-10 раз за смену, туда и обратно. Это – смешивание потоков, нежелательно часто посещать разные зоны. Кроме того, получается необоснованный расход СИЗ, так как при переходе из одной зоны в другую обязательно сменить комплект средств защиты. Через неделю такой работы мы поняли, что нужно менять подход. Мы переместили рабочие станции врачей в «чистую зону» и объединили все компьютеры в одном месте, создав референс-центр.

Референс-центр в чистой зоне. Фото: предоставлено Ольгой Митрохиной

- Быстро получается надевать костюм?

- Процесс надевания СИЗ мы репетировали заранее. Видеоуроки смотрели, пробовали. Вообще комбинезон удобный, там есть молния, в отличие от одноразовых халатов с завязками. После некоторого количества тренировок проблем с тем, чтобы одеться, нет. Работать в нем всю смену – вот что тяжело.

- Жарко?

- Да, очень. Защитный комбинезон надевается поверх тканевого хирургического костюма. Жарко, невозможно сходить в туалет. Как вы понимаете, его нельзя снимать, расстегивать в «грязной» зоне. Перчатки, респиратор, очки – это все на сотрудниках в течение всей смены, а это 10-12 часов.

Согласно санитарным правилам, лаборант должен находиться в костюме 4-6 часов, потом он может выйти в «чистую» зону, сходить в туалет, принять пищу. За смену можно покинуть «грязную» зону один раз. Но бывает, что и не получается выйти, когда хочется, потому что лаборанты у нас работают по одному. Это не секрет, что лаборантов не хватает – это проблема не только нашей больницы, дефицит кадров везде.

Рентген-лаборант в СИЗ. В таком костюме медработникам приходится проводить многие часы. Фото: предоставлено Ольгой Митрохиной

Еще носим по две пары перчаток. Одну пару нужно менять после контакта с пациентом. Часто лаборанту приходится пациента укладывать, устанавливать перед рентген-аппаратом. Перчатки хорошие, с тальковым слоем изнутри, но с кожи нашей постоянно испаряется жидкость, так что не очень помогает, кожа рук пересыхает сильно.

И лаборантам приходится в очках и перчатках работать за компьютером, вводить все данные пациента. Санитарки тоже носят в «грязной» зоне СИЗ, они каждые 2 часа обрабатывают аппарат и помещение - независимо от того, был пациент или нет. А после каждого исследования – еще и контактные точки: дверные ручки и так далее.

- Может ли рентгенолог, глядя на снимок пациента с пневмонией, сказать, что она вызвана коронавирусом? Есть какие-то специфические «маркеры»?

- Есть определенные симптомы, которые указывают на вероятность вирусной пневмонии. Признаком пневмонии является инфильтрация - уплотнение легочной ткани за счет заполнения воздушных в норме альвеол патологическим содержимым. При вирусной пневмонии чаще это двухсторонний процесс, полисегментарный - то есть инфильтрация расположена в разных сегментах легких. Это характерно для вирусных пневмоний, но нельзя по снимку с гарантией 100% утверждать, что пневмония вызвана коронавирусом. Можно указать лечащему врачу на эти факторы, но окончательный диагноз можно установить только с помощью ПЦР-исследования.

В референс-центре. Фото: из личного архива героини

В случае с коронавирусом на первый план выходит КТ-диагностика, потому что на рентгенограммах начальные изменения в легких не видны, разрешающая способность рентгенографии ниже, чем у чем КТ- исследования. С помощью КТ можно выявить патологию на более ранних стадиях.