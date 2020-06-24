Единый реестр застройщиков РФ опубликовал ТОП жилых комплексов региона

В главном градостроительном конкурсе определили лучшие жилые комплексы-новостройки. Жилой комплекс «Евпатория» занял почетное II место по Республике Крым с отставанием от «золота» всего на 2 балла. I место досталось симферопольскому застройщику «Гринвуд Девелопмент».

Единый ресурс застройщиков регулярно публикует рейтинг лучших жилых комплексов на рынке новостроек. Рейтинг формируется автоматически и ранжирует жилые комплексы, по результатам оценки более 100 параметров, определяющих потребительские качества жилья и услуг застройщика. От Республики Крым в конкурсе учавствовали 10 ЖК от 8 застройщиков, а общее количество участников — 1155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ (в финал вышли 537 ЖК от 438 застройщиков).

Более 400 экспертов из 52 регионов России оценивали объекты по 17 группам параметров, предусмотренных Стандартом комплексного развития территорий, который разработан Минстроем России и ДОМ.РФ. Среди них такие критерии, как транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое.

ТОП ЖК — это ежегодный градостроительный конкурс, в котором оцениваются жилые комплексы-новостройки и определяются финалисты и победители по 189 номинациям. Организаторами являются Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

Подробную информацию можно получить на сайте ЕРЗ.