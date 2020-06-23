Вкус Победы: Крымские коньяки, названные в честь великих полководцев

Уже завтра, 24 июня, по всей России, в том числе и в городах Крыма, пройдет долгожданный парад Победы. К сожалению, из-за коронавируса россияне не смогли отпраздновать 75-летний юбилей со дня Победы над фашистами именно 9 Мая. Тем не менее 24 июня - также символическая дата, ведь именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы в Москве.

Помимо парада, наверняка многие россияне отметят юбилей Победы праздничным столом и крепким напитком. Как нельзя лучше в этот день подойдет именно коньяк - напиток, который исторически называли в честь великих военачальников.

Крым - уникальный край, который сочетает в себе богатые винные и коньячные традиции с героической историей. В Крыму находятся знаменитые на весь мир винные и коньячные заводы: «Коктебель», «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и другие.

С другой стороны, Крым только за последние несколько сот лет был ареной самых кровопролитных войн человечества. Без преувеличения каждый участок крымской земли окроплен кровью солдат десятков стран, которые пытались захватить полуостров. И в итоге все интервенты всегда уходили из Крыма на щите…

«Македонский»

Нет ничего удивительного, что именно в Крыму появились коньяки, названные в честь великих полководцев. Например, один из местных коньяков получил свое имя благодаря, пожалуй, самому знаменитому полководцу за всю историю человечества - Александру Македонскому. За свою недолгую жизнь Александр Македонский подчинил половину античного мира: Грецию, Персию, Египет и всю Среднюю Азию.

Статуя Александра в Археологическом музее Стамбула

Вторгнувшись в Индию, царь и там начал одерживать победы, но его армия, утомленная долгим походом, взбунтовалась, и Александру пришлось повернуть назад. Великий Александр Македонский умер в 324 году до нашей эры в возрасте лишь 32 лет.

«Кутузов»

Еще один крымский коньяк назван в честь не менее легендарного русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, героя Отечественной войны 1812 года, прославленного ученика Суворова. Именно Михаил Кутузов привел к победе Российскую империю в войне против Наполеона, став первым полным кавалером ордена Святого Георгия.

Джордж Доу. Портрет Михаила Илларионовича Кутузова.

За свою долгую военную карьеру Кутузов был несколько раз тяжело ранен в голову, но, находясь на волоске от смерти, каждый раз поправлялся, чтобы и дальше верно служить Отечеству. Скончался Михаил Илларионович 28 апреля 1813 года, успешно выбив из России непобедимую на тот момент армию Наполеона. Выполнив свой священный долг, он ушел из этого мира, но слава его будет жить вечно…

Как будет жить вечно и память о Великой Победе над нацизмом, которую завтра отпразднуют жители и гости полуострова. Каждый, кто чтит символизм, имеет возможностью отведать 24 июня не просто коньяк, а частичку мировой истории, взращенной на крымской земле…