В Крыму выбрали самого главного кота года

Фотоконкурс «Комсомолки» «Самый главный крымский кот-2020» подошел к концу. На протяжении целого месяца владельцы очаровательных крымских котиков выкладывали снимки своих питомцев на нашем сайте, рассказывали об их нравах, привычках и смешных выходках.

Конкурс «КП-Крым» вызвал настоящий фурор среди любителей котиков. Ежедневно на сайте крымской «Комсомолки» появлялись десятки новых пушистых героев – один краше другого.

Рыжие и пепельные, солидные и совсем юные, пушистые и бархатные, деловые и беззаботные, спящие, прыгающие, зевающие, удивленные, улыбающиеся – каких только котиков мы не увидели. Всего же участниками конкурса стали почти 300 питомцев!

«Очаровательная Мышка»

Пришло время подвести итоги фотоконкурса и озвучить пушистых победителей. Вскоре эти кошечки получат вкусные подарки от генерального партнера конкурса – сети зоомагазинов «Любимец», а также других партнеров: торговых марок TRIOL, CAT’S BEST и «Мнямс».

Мышка - победительница!

Итак, победительницей открытого голосования на сайте КП-Крым и обладательницей почетного звания «Самый главный крымский кот-2020» стала очаровательная Мышка из Евпатории. Мышка набрала аж 4114 голосов, покорив сердце читателей «Комсомолки».

- Найденная на улице махоньким котёнком, Мышка не дает скучать никому в доме. О ее показах можно слагать легенды, ее уму позавидует лабрадор, ее красота и необычный внешний вид притягивает взгляды прохожих. Маленький беленький чертенок с большим сердцем!! – взахлеб рассказывает о своей любимице хозяйка Лариса Бадина. – Мы очень рады победе, а запас корма от генерального спонсора я решила отдать в фонд помощи животным в Евпатории и нашим местным кормилицам кошек – этим пушистикам лакомства будут нужнее.

Так что главный приз сети зоомагазинов «Любимец» - двухмесячный запас корма Royal Canin – Лариса Бадина передаст евпаторийским нуждающимся котикам.

«Супер-Шамсия» и «замурчательный» Бандит

В номинации «Супер-кот» от зоомагазина «Любимец» победила Шамсия – донской сфинкс.

- Самая любимая девочка в доме, не забывающая показывать свой характер всем и каждому. Шамсия очень любит своего хозяина, подбегает к входной двери, едва муж заканчивает парковать машину во дворе, - пишет хозяйка Алла Даниленко.

Супер-Шамсия

Звание «Самый обаятельный и привлекательный кот» заслуженно завоевал кот Мурлок из славного Севастополя, а лучшим «Замурчательным проказником» стал Боня – он же маленький мурлычущий Бандин.

Очаровательный Мурлок

- Кормим мы его, кстати, кормом Royal Canin для котят, за две недели заметно подрос, шерстка стала блестящей и густой, а настроение еще веселее. Любимое занятие - сидеть и кричать возле закрытой двери или мешать хозяйке работать, прыгая на клавиши ноутбука, - рассказывает Елена Лелюк.

Замурчатая Боня

«Мама» рядом с «дочкой»

Своих фаворитов определил и партнер конкурса – ТМ «Мнямс». Лучшим «Кошачьим дуэтом», по мнению руководства компании, стала «мама» Бакса и ее «приемная дочка» - Лиса.

Бакса и Диса

В номинации «Кот-акробат» не было равных кошке Бусе.

- Уж очень она артистично выглядела на фотографии, мы все буквально ахнули от умиления, - признались сотрудники «Мнямс».

Кот-акробат Буся

Ну а «Самым маленьким усатым» может гордо называться котенок Юлии Труниной.

Самый маленьки усатый котенок Юлии Труниной

«Самый смелый» и «самый южный кот»

Свой выбор сделала и компания Cat's Best, от души поблагодарив всех участников фотоконкурса за столь трогательные фотографии своих подопечных. Выбрать победителей было нелегко, признаются в компании.

Южный кот Локи

- Итак, в номинации «За смелость и находчивость» мы награждаем Перцеву Елену и кота Федора, за эпатаж и оригинальность - Суслову Ирину и бенгала Вуди, а «Самым южным котом» становится Локи от Ждановой Виктории.

Кот Федор получил призы в номинации «За смелость и находчивость»

- Кроме того, мы предлагаем всем участникам переслать оригиналы конкурсных фотографий ваших любимчиков на наш адрес catsbest@yandex.ru. В свою очередь, мы выложим их фото в наших соцсетях, чтобы страна знала пушистых героев, - отметили в компании Cat's Best.

Оригинальный Вуди

«Креативный именинник» Симба

Ну и у торговой марки TRIOL тоже были свои любимчики среди участников. Приз за «Самую милую мордочку» компания отдала кошечке Василисе.

Василиса

Сама грациозность – это, бесспорно, кот Лукашовой Виктории, а самым креативным котом мы выбрали Симбу. Костюм и колпак не оставили нас равнодушными.

Грациозный кот Виктории Лукашовой

У Симбы получился прекрасный День Рождения, - порадовалась за пушистика администрация ТМ TRIOL.

Самый креативный кот Симба

Все победители номинаций получат от КП-Крым именные грамоты и призы от партнеров фотоконкурса.

Мостик выбрал «Главного домоуправителя»

Свое веское и авторитетное мнение высказала всероссийская звезда, главный строитель и инспектор Крымского моста – несравненный Мостик. Он любезно согласился стать главным жюри в фотоконкурсе «Комсомолки» и лично поздравил победителя собственной номинации – «Главный домоуправитель». Такой высокой чести от Мостика удостоилась кошка Буба.

Кошка Буба

- Выбрать победителя было сложнее, чем контролировать надвижку морских пролетов! Выбирал по взгляду. У самого главного в доме должен быть взгляд начальника. Такой тренировать с младенчества нужно, я это точно знаю. А ещё у моей победительницы отличный вкус на головные уборы, - передал привет Бубе кот Мостик и пообещал отправить ей кружку и футболку с собственным изображением.

«Комсомольская правда-Крым» искренне благодарит всех любителей кошек за участие, наша редакция получила море улыбок, умилительных вздохов и позитивных эмоций, просматривая фотографии пушистиков. Надеюсь, положительный эмоции получили и сами хозяева хвостатых.

Поздравляем еще раз всех победителей. Надеемся, наши читатели и в дальнейшем будут участвовать в проектах «Комсомолки». Будьте активными и креативными вместе с нами!

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

Сеть зоомагазинов "Любимец"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР - СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЕЦ» В КРЫМУ

Прежде чем заводить домашнего любимца, обязательно нужно подумать о его рационе. Да, кошки и другие домашние питомцы едят обычные продукты, но это совсем не подходящая еда для ваших любимых кошечек.

Для правильного и сбалансированного питания животное должно получать определенное количество белков и жиров, часть углеводов, минералов и витаминов.

В ассортимент сети зоомагазинов «Любимец» в Крыму входят корма и лакомства для кошек, собак, грызунов, птичек, рыбок и других аквариумных питомцев.

В магазине «Любимец» крымчане могут приобрести высококачественные корма компании Royal Canin, Mars и других производителей.

Например, продукты Royal Canin, которые считаются одними из лучших в мире, производятся с учетом пищевых потребностей котов, их здоровья, возраста и образа жизни.

В ассортименте кормов Royal Canin есть диетические и повседневные корма для кошек, продукты для котят до года и взрослых кошек, полнорационные корма для кошечек возрастом 7+ и пожилых котов, которые прожили уже больше 12 лет.

Особо стоит отметить, что корма Royal Canin разработаны ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой породы кошек — это уникальная особенность, которая выделяет продукты Royal Canin среди других кормов.

Кроме того, в сети «Любимец» можно приобрести все необходимое для ухода и развития домашних питомцев, а также различные аксессуары: игрушки, одежду, поводки и намордники, аквариумы и клетки, все для зоотуалета, лежанки, когтеточки и домики.

Для домашнего любимца — все самое лучшее!

КОНТАКТЫ СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЕЦ» В КРЫМУ

Адрес главного магазина «Любимец»: Симферополь, ул. Залесская, 78.

Телефон: +7 (978) 750-36-98

Страница ВК: https://vk.com/public178884627

Инстаграм: https://www.instagram.com/crimeapetshop/

КОНТАКТЫ ВСЕХ МАГАЗИНОВ ПО КРЫМУ — ПО ССЫЛКЕ: https://cloud.mail.ru/public/2mcu/46yMyueTZ

CAT’S BEST

ТОРГОВАЯ МАРКА «CAT’S BEST»

CAT’S BEST – уникальный древесный комкующийся наполнитель из Германии, который объединяет в себе силу природы и высокие технологии. Согласно данным компании Яндекс, Cat's Best стал выбором российских покупателей №1 в категории «самый экономный расход».

CAT’S BEST - лучший наполнитель Европы, товар года в Германии.

Его преимущества:

- Активные древесные волокна способны впитывать влагу в 7 раз больше собственного объема, а также улавливать и надежно удерживать неприятные запахи.

- CAT’S BEST до 7 недель может оставаться в лотке до полной замены, а еще его можно утилизировать в городскую канализационную сеть.

- CAT’S BEST на 100% состоит из натуральных волокон, не содержит химических добавок и полностью биоразлагаем.

Чистое удовольствие для Вас и Вашего любимца!

ТМ TRIOL

ТОРГОВАЯ МАРКА TRIOL

Натуральные лакомства торговой марки TRIOL – это идеальное дополнение к основному рациону вашей кошечки.

Ассортимент включает продукты из утки, курицы, лосося, кролика, ягненка и говядины.

Лакомства не содержат консервантов, вкусовых добавок и ГМО.

В лаборатории тщательно проверяют лакомство на остатки вредных добавок. Таким образом лакомства TRIOL на 100% безопасны для кошек.

Ассортиментные группы лакомств для кошек TRIOL

Иммунная защита

Лакомства этой группы обогащены общеукрепляющим комплексом витаминов А, Е, и D3, которые необходимы для здоровья питомца.

Блестящая шерсть

Рыбий жир является лучшим источником активных Омега-3 кислот, регулярное потребление которых заметно улучшит шерсть вашего питомца.

Здоровое питание

Каждое лакомство этой линейки - это уникальный натуральный продукт, богатый источник белков животного происхождения!

Узнать подробнее о лакомствах TRIOL можно здесь: https://cat-treats.triol.pet/

КОНТАКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Инстаграм: https://www.instagram.com/_triol_/?hl=ru

Контакт: https://vk.com/triol_ru

Фейсбук: https://www.facebook.com/Triol.pet

ТМ "Мнямс"

ТОРГОВАЯ МАРКА «МНЯМС»

Мнямс - это линейка полноценных сбалансированных кормов для кошек производства Испании, созданных по современной технологии. Идеально подходит для сохранения активности и хорошей физической формы вашей кошки, а рецептура с тщательно подобранными компонентами в составе приведет вашего питомца в восторг!

Также ТМ Мнямс - это вкуснейшие лакомства для собак и кошек. Европейское качество, разнообразие вкусов, форм станут незаменимыми при тренировке, чистке зубов, профилактике заболеваний.

Классическая линейка влажных кормов для кошек "Мнямс" - это сбалансированные, полноценные рационы с уникальным составом и прекрасным вкусом по очень привлекательной цене.

В состав каждого корма ТМ Мнямс входят только натуральные ингредиенты с учетом особых потребностей организма. Все рационы имеют прекрасный вкус!

Кормите и балуйте вашего питомца одновременно! Ведь нет ничего лучше, чем счастливый и здоровый мурчащий друг! Мнямс - лапочки оближешь!

Официальный дистрибьютор ТМ "Мнямс" в Крыму - ТД "Аврора-Крым".

КОНТАКТЫ

Сайт: https://mnyams.ru/, https://aurora-crimea.ru/

ВК: https://vk.com/cash_zoo_avrora

ФБ: https://www.facebook.com/avrora.crimea/

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