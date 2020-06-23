Если настиг рак: В «Крыммедстрахе» рассказали, куда нужно обращаться онкопациентам

Основные причины смертности в России - болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Статистика заболеваемости раком неутешительна: за последнее десятилетие количество онкологических больных увеличилось в 2 раза. Соответственно, растет и число летальных исходов.

Как уберечься от онкологии

Ежегодно примерно полумиллиону россиян ставят диагноз рак, порядка 280 тысяч наших граждан уходят из жизни из-за этой болезни. При этом если выявить новообразование на первой-второй стадии, то в большинстве случаев его можно пролечить радикально.

Чтобы диагностировать онкологическое заболевание на ранней стадии, женщины должны регулярно проходить осмотры у врачей-гинекологов, а после 39 лет – маммографию. Мужчины с 45 лет должны обследоваться у уролога или хирурга для выявления таких заболеваний, как рак предстательной железы – это пальцевое исследование, исследование крови на определение уровня ПСА. Очень важным показателем может стать скрытая кровь в кале как для мужчин, так и женщин.

Каковы первые признаки рака?

Если человек заметил что-то, чего раньше не было - новые, незнакомые ощущения, то разумно будет обратиться к врачу. Особенно это касается опухолей визуальных локализаций - таких как кожа, молочная железа, область шеи. Данные опухоли можно выявить самостоятельно, регулярно проводя самообследования молочных желез, изменений на коже, опухолевую трансформация невусов и «родинок», появлений уплотнений в толще мягких тканей и в области щитовидной железы.

ВАЖНО

Как показывает статистика, основными причинами рака являются стандартные факторы риска: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, алкоголь и курение. Две трети случаев рака обусловлены этими обстоятельствами. Здоровый образ жизни и регулярное обследование организма приводят к снижению риска развития злокачественного новообразования.

Маршрутная карта для пациента с подозрением на онкологическое заболевание

1. При подозрении на злокачественное новообразование во время приема врач любой специальности обязан выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления 1 день.

2. Прием онколога должен быть проведен не позднее 3 рабочих дней со дня обращения в медицинскую организацию.

На приеме врач:

Важно

Диагностические инструментальные (рентгенографические, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования), лабораторные исследования, а также компьютерная томография, включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию, магнитно-резонансная томография и ангиография при оказании первичной медико-санитарной помощи должны быть проведены не позднее 7 рабочих дней со дня назначения исследования.

Далее следует повторный прием онколога, во время которого устанавливается предварительный либо окончательный диагноз.

Заканчивается все консилиумом - совещанием группы врачей, на котором определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о госпитализации. Срок ожидания госпитализации составляет 7 рабочих дней.

Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение необходимо, чтобы следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими, проводить для них регулярный медицинский осмотр, направлять при необходимости на лечение. Врач должен информировать таких пациентов о порядке диспансерного наблюдения, даже проводить диспансерный прием на дому, если гражданин не в состоянии сам посетить поликлинику. Важно отметить, что диспансерное наблюдение проводятся для пациентов бесплатно.

В период распространения новой коронавирусной инфекции медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями продолжает оказываться в полном объеме.

Страховые представители в сопровождении онкологических больных

Страховые представители осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах получения медицинской помощи.

Если врач взял Вас на диспансерный учет по онкологическому заболеванию, то эту информацию получит Ваш страховой представитель. При необходимости посетить поликлинику, Вы получите уведомление от своей страховой компании. Напоминание может прийти в виде sms-сообщений, писем, телефонных звонков.

Если врач взял Вас под диспансерное наблюдение, следует регулярно проходить все контрольные проверки состояния здоровья и выполнять все назначения врача.

Если Ваши права в системе ОМС нарушают, а также по любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством медицинской помощи, обращайтесь к страховым представителям:

- по телефонам прямой связи, которые расположены в лечебных учреждениях (поликлиниках);

- по телефону контакт-центра Территориального фонда ОМС;

- по телефону «горячей линии» своей страховой компании.

КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах»

Адрес: Симферополь, ул. Карла Маркса, 29

Адрес: Севастополь, ул. Ленина, 17

Телефон «горячей линии»: 8-800-100-77-03

E-mail: office@krym-ms.ru,

Cайт: www.oms-crimea.ru.

(лиц. ОС «4325-01» от 13.07.2015г. выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза страховщиков, рег.№160).

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